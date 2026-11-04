El periodista y médico Nelson Castro intervino para asistir a una mujer que sufrió una severa descompensación cardíaca durante un vuelo con destino a Roma. Su rápida actuación permitió estabilizarla hasta que pudo recibir atención médica especializada.
Nelson Castro atendió una emergencia cardíaca a bordo de un avión rumbo a Roma
El periodista y médico intervino para asistir a una pasajera que presentó un cuadro de extrema gravedad durante el trayecto. La mujer tenía una presión arterial de 60/30 y estuvo al borde del paro.
Castro viajaba a Italia para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. La emergencia se produjo en pleno trayecto, cuando una pasajera presentó un cuadro cardíaco de extrema gravedad que puso en riesgo su vida.
La emergencia
“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, contó Castro al describir la situación.
El periodista explicó que la mujer tenía una presión arterial de apenas 60/30, un indicador de la gravedad del cuadro, por lo que fue necesaria una intervención inmediata.
La asistencia
“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, detalló el conductor.
La asistencia permitió mantener a la pasajera estable hasta el aterrizaje y la llegada del equipo médico, que la trasladó a un centro hospitalario para continuar con la atención.
Luego de lo ocurrido, Castro compartió su experiencia y expresó su entusiasmo por haber podido intervenir durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!”.
El episodio puso de relieve la doble formación del periodista, que además de su extensa trayectoria en los medios argentinos es médico neurólogo.