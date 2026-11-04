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Nelson Castro atendió una emergencia cardíaca a bordo de un avión rumbo a Roma

El periodista y médico intervino para asistir a una pasajera que presentó un cuadro de extrema gravedad durante el trayecto. La mujer tenía una presión arterial de 60/30 y estuvo al borde del paro.

Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una emergencia cardíaca en pleno vuelo.Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una emergencia cardíaca en pleno vuelo.
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El periodista y médico Nelson Castro intervino para asistir a una mujer que sufrió una severa descompensación cardíaca durante un vuelo con destino a Roma. Su rápida actuación permitió estabilizarla hasta que pudo recibir atención médica especializada.

Castro viajaba a Italia para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. La emergencia se produjo en pleno trayecto, cuando una pasajera presentó un cuadro cardíaco de extrema gravedad que puso en riesgo su vida.

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La emergencia

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, contó Castro al describir la situación.

El periodista explicó que la mujer tenía una presión arterial de apenas 60/30, un indicador de la gravedad del cuadro, por lo que fue necesaria una intervención inmediata.

La asistencia

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, detalló el conductor.

Nelson Castro.Castro viajaba a Roma cuando debió intervenir ante la emergencia médica.

La asistencia permitió mantener a la pasajera estable hasta el aterrizaje y la llegada del equipo médico, que la trasladó a un centro hospitalario para continuar con la atención.

Luego de lo ocurrido, Castro compartió su experiencia y expresó su entusiasmo por haber podido intervenir durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!”.

El episodio puso de relieve la doble formación del periodista, que además de su extensa trayectoria en los medios argentinos es médico neurólogo.

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