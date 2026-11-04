Daniel Bifulco, el actor y humorista que alcanzó reconocimiento por su participación en el sketch de Los Jaimitos en Videomatch, murió y fue encontrado sin vida en su domicilio. La noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre y generó repercusiones entre quienes recuerdan su paso por el histórico ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli.
Murió Daniel Bifulco, el humorista que interpretó a Jaimito en Videomatch
El actor fue encontrado sin vida en su casa por un familiar. La primera información sobre su fallecimiento fue difundida por el periodista Pablo Layus, quien señaló que habría sufrido un infarto. Bifulco era uno de los integrantes del recordado trío humorístico de Marcelo Tinelli.
El cuerpo fue encontrado por un familiar. El periodista Pablo Layus fue quien difundió los primeros datos sobre el hecho y señaló que Bifulco habría sufrido un infarto en su casa. Hasta el momento, esa versión no fue confirmada oficialmente, por lo que la causa de la muerte debe considerarse preliminar.
El humorista quedó asociado a uno de los personajes más reconocidos de la etapa humorística de Videomatch, un programa que marcó a la televisión argentina y que tuvo entre sus segmentos más populares distintas parodias, canciones y sketches protagonizados por sus integrantes.
Daniel Bifulco y su recuerdo como uno de Los Jaimitos de Videomatch
Bifulco formó parte del trío humorístico conocido como Los Jaimitos, junto con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El segmento se caracterizaba por recuperar el humor de los tradicionales chistes de Jaimito y Pepito, con canciones, ocurrencias y remates de doble sentido.
La idea comenzó a tomar forma a fines de 2001, cuando Marcelo Tinelli les pidió a los integrantes del equipo que propusieran nuevos contenidos para la temporada siguiente. Así lo recordó Roberto Peña en una entrevista con el medio uruguayo Montevideo Portal, en la que repasó el origen del sketch y el trabajo que realizaron para construir los personajes.
Según contó Peña, Bifulco tuvo un papel importante en la creación del segmento. Fue quien propuso utilizar una canción que un familiar le cantaba durante su infancia, sobre la que después adaptaron una letra para desarrollar la presentación del grupo.
El actor uruguayo también lo definió como “el Jaimito por excelencia”, en referencia a la identificación que había logrado con el personaje. La propuesta se convirtió en uno de los momentos reconocibles del programa y permaneció durante varias temporadas en la pantalla.
El formato tenía una estructura sencilla: los tres humoristas aparecían caracterizados como Jaimito y relataban situaciones y chistes breves, acompañados por una melodía pegadiza. La combinación de humor popular, referencias cotidianas y juegos de palabras permitió que el segmento se instalara entre los contenidos recordados por el público.
Con el paso de los años, Los Jaimitos siguieron vinculados a la trayectoria de sus integrantes. En distintas oportunidades, los actores volvieron a reunirse para recuperar el personaje y compartir nuevos videos en redes sociales.
El regreso de Los Jaimitos y el legado del humorista
La popularidad del sketch no quedó limitada a las emisiones originales de Videomatch. En los últimos años, Bifulco, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta volvieron a encontrarse para recrear el formato y acercarlo a nuevas audiencias.
En una de esas reuniones, los integrantes retomaron la idea de hacer humor con temas de actualidad. Según relató Peña, el reencuentro surgió durante una celebración entre amigos y terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para recuperar las canciones y los personajes que habían compartido en televisión.
La repercusión de esos contenidos en redes sociales mostró que el recuerdo del trío seguía vigente entre quienes habían seguido el programa y también entre usuarios más jóvenes que conocieron los sketches a través de las plataformas digitales.
Además de su paso por la televisión, Bifulco participó en propuestas teatrales. El registro de Alternativa Teatral lo incluye en espectáculos como Noche de peña, junto con Roberto Peña y otros artistas, una actividad que permite dimensionar su recorrido más allá del personaje que lo hizo conocido para el público masivo.
Su nombre quedó ligado a una etapa de la televisión argentina en la que los sketches humorísticos ocupaban un lugar central en la programación. En ese contexto, Los Jaimitos construyeron una identidad propia dentro de Videomatch y dejaron escenas que todavía circulan en internet.
La noticia de su muerte vuelve a poner en primer plano aquel segmento y el trabajo compartido con sus compañeros. Mientras se esperan mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento, el recuerdo de Daniel Bifulco queda asociado al personaje que interpretó y a uno de los ciclos más populares del humor televisivo argentino.