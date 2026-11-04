Luto en el espectáculo

Murió Daniel Bifulco, el humorista que interpretó a Jaimito en Videomatch

El actor fue encontrado sin vida en su casa por un familiar. La primera información sobre su fallecimiento fue difundida por el periodista Pablo Layus, quien señaló que habría sufrido un infarto. Bifulco era uno de los integrantes del recordado trío humorístico de Marcelo Tinelli.