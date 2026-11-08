Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, volvió a ser internada por quinta vez debido a un problema de salud que enfrenta desde hace varios meses.
Denisse González, de Gran Hermano, fue internada por quinta vez: qué se sabe de su salud
La exparticipante del reality compartió una actualización desde la clínica y contó que continúa buscando un tratamiento que permita estabilizar sus valores de plaquetas. Su pareja, Bautista Mascia, también llevó tranquilidad a sus seguidores.
La joven comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde el centro médico y explicó que todavía busca un tratamiento adecuado para controlar su enfermedad.
“Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa. En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos”, escribió en una historia de Instagram.
La publicación generó inquietud entre sus seguidores, que siguen de cerca su evolución desde que comenzaron las complicaciones médicas.
Frente a los mensajes y consultas, su pareja, el cantante y exparticipante del programa Bautista Mascia, también se expresó en redes sociales para llevar tranquilidad: “Estamos bien, no se preocupen”.
Qué enfermedad tiene Denisse González y por qué volvió a ser internada
La joven había contado meses atrás que recibió un diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también conocida como trombocitopenia inmunitaria. Se trata de una enfermedad en la que el sistema inmunitario destruye las plaquetas, células sanguíneas que cumplen una función fundamental en la coagulación.
La disminución de estos componentes puede aumentar el riesgo de sangrados y requiere controles médicos para evaluar la evolución del cuadro y determinar el tratamiento más adecuado.
En agosto, González había explicado que el diagnóstico modificó por completo su rutina. Hasta ese momento mantenía una actividad laboral diaria, pero debió interrumpir sus compromisos para concentrarse en los estudios y la recuperación.
La dificultad para mantener estables los valores de plaquetas fue uno de los principales obstáculos durante estos meses. En octubre, cuando atravesó su cuarta internación, contó que los resultados de sus análisis habían vuelto a mostrar una disminución y que necesitaba tomarse unos días para descansar y enfocarse en su salud.
Durante ese proceso también debió someterse a una punción de médula ósea, un procedimiento que permite estudiar la producción de las células sanguíneas y aportar información para la evaluación médica. En aquella oportunidad, compartió con sus seguidores que la intervención había salido bien.
El acompañamiento de Bautista Mascia durante su recuperación
Desde que comenzó a atravesar este problema de salud, Denisse fue compartiendo distintos momentos de su evolución a través de Instagram. Sus publicaciones permitieron conocer parte del proceso de estudios, internaciones y tratamientos que debió afrontar.
En una de sus anteriores actualizaciones, después de recibir el alta médica, la joven había reflexionado sobre el acompañamiento de las personas cercanas durante los momentos difíciles. También agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores.
Bautista Mascia, su pareja y ganador de Gran Hermano 2023, estuvo presente durante las distintas etapas de este proceso. El cantante también utilizó sus redes sociales para acompañarla públicamente y transmitir tranquilidad ante las consultas de quienes siguen la situación.
Por ahora, la prioridad de González continúa siendo encontrar un tratamiento que permita estabilizar su salud y evitar nuevas recaídas. Aunque no brindó detalles específicos sobre el procedimiento médico que está recibiendo en esta quinta internación, adelantó que espera regresar a su casa en los próximos días.
Mientras tanto, la exparticipante del reality mantiene informada a su comunidad sobre su evolución y agradece las muestras de afecto que recibe durante su recuperación.