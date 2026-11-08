Estado de salud

Denisse González, de Gran Hermano, fue internada por quinta vez: qué se sabe de su salud

La exparticipante del reality compartió una actualización desde la clínica y contó que continúa buscando un tratamiento que permita estabilizar sus valores de plaquetas. Su pareja, Bautista Mascia, también llevó tranquilidad a sus seguidores.