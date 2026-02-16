#HOY:

Reencuentro en Nueva York

El elenco de Stranger Things, reunido para la boda de Maya Hawke

Entre los asistentes a la boda se encontraban Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer y Joe Keery, además de Iris Apatow, esta última con su novio Sam Nivola.

Sorpresa en el universo Hollywood. Dos grandes estrellas del cine como son Ethan Hawke y Uma Thurman vieron cómo su hija, de 27 años, se casaba este sábado con su prometido, acompañada por algunos de sus compañeros de Strangers Things.

Se pudo ver a la novia vestida de blanco caminado por las calles de Nueva York. Estaba acompañada en ese momento por su orgulloso padre, quien le llevaba el ramo de flores, ambos con destino a la Iglesia de St. George donde se desarrolló la ceremonia.

Maya Hawke pasó por el altar con el cantante de country Christian Lee Hutson en la fecha más romántica de todas: el día de San Valentín.

Tras darse el “sí, quiero” rodeados de sus familiares y amigos en este templo ubicado en Manhattan, el ya flamante matrimonio y sus invitados se desplazaron dentro de la ciudad de los rascacielos hasta el club privado 'The Players', ubicado en Gramercy Park.

Era este el lugar elegido para la celebración del banquete nupcial, donde acudían algunos actores y actrices de la exitosa y ya finalizada serie de Netflix.

Invitados de lujo

Entre los asistentes a la boda se encontraban Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer y Joe Keery, además de Iris Apatow, esta última con su novio Sam Nivola.

Una relación discreta

La enamorada pareja cumplió así su sueño de convertirse en marido y mujer, después de una relación que han llevado con mucha discreción y alejada de los focos desde que comenzara en 2023.

Aquel año fueron vistos juntos besándose, pero no fue hasta la pasada primavera cuando oficializaron su relación tras pasar por la alfombra roja de un estreno teatral en Broadway.

