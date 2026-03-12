Mbappé y Ester Expósito confirman su relación: cena y hotel de lujo en Francia

Lo que comenzó como un rumor alimentado por interacciones en redes sociales parece haber encontrado su confirmación definitiva en las calles de París.Kylian Mbappé, el delantero estrella del Real Madrid, y Ester Expósito, la reconocida actriz de la serie Élite, se convirtieron en los protagonistas absolutos de la prensa del corazón tras ser fotografiados juntos en una serie de encuentros que denotan una complicidad indiscutible.
Un bloguero francés llamado Aqababe fue quien encendió la mecha en redes sociales, asegurando que la pareja se veía desde hacía semanas. Según sus publicaciones, estuvieron juntos el 25 de febrero en Madrid y fueron vistos besándose en el bar Pullman. Además, cenaron en un restaurante con vista a la Torre Eiffel y compartieron un vuelo privado de regreso a Madrid.
Una agenda entre la salud y la moda
El encuentro se produjo en un contexto particular para ambos. Mbappé se encontraba en su París natal para realizar consultas médicas y avanzar en la recuperación de una lesión en su rodilla izquierda. Por su parte, Expósito visitaba la capital francesa en el marco de la Semana de la Moda, donde participó en eventos exclusivos como una cena en el museo del Louvre.
A pesar de sus agendas personales, ambos se hicieron espacio para compartir tiempo de calidad. Según los reportes que circularon este jueves 12 de marzo, la pareja disfrutó de una cena íntima en un restaurante italiano de alta gama. Testigos aseguran que la química fue evidente mientras compartían platos típicos y risas frente a una vista privilegiada de la ciudad.
Las primeras fotos del futbolista y la actriz que despertaron rumores de romance.
Bolos, lujo y discreción a medias
Lejos de los flashes de las pasarelas, la pareja buscó momentos de distensión más informales. Las imágenes difundidas por la revista Semana captaron a los jóvenes compartiendo una partida de bowling, una salida que rompe con el protocolo de las citas tradicionales de celebridades.
La noche culminó en el exclusivo hotel Le Royal Monceau, uno de los establecimientos más lujosos de París. Aunque intentaron mantener la discreción ingresando y saliendo del hotel por separado, los paparazzi lograron captar el momento en que ambos compartían el vehículo que finalmente trasladó al futbolista hacia el aeropuerto.
Expósito visitaba la capital francesa en el marco de la Semana de la Moda, donde participó en eventos exclusivos como una cena en el museo del Louvre. REUTERS/Yara Nardi
El regreso a Madrid: un jet privado para dos
La historia no terminó en suelo francés. La confirmación del vínculo tomó más fuerza cuando ambos aterrizaron juntos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Viajaron en el jet privado del futbolista, acompañados por un reducido círculo íntimo de la actriz, lo que sugiere que la relación ya cuenta con el visto bueno del entorno cercano.
Hasta el momento, ni el capitán de la selección francesa ni la intérprete española han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, en la era de la inmediatez digital, las imágenes compartidas y los gestos captados en la "Ciudad de la Luz" hablan por sí solos: el "romance del año" ya es una realidad que trasciende fronteras.