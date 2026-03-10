"Fue un segundo": Muni Seligmann relató el grave accidente de su hijo
La conductora detalló el angustiante momento que vivió cuando el bebé de 10 meses cayó desde una superficie elevada. Tras confirmarse una lesión ósea, compartió su experiencia para evitar que otros descuidos domésticos terminen en tragedias.
Muni Seligmann relató el grave accidente de su hijo.
En un relato que generó una ola de solidaridad y preocupación inmediata entre sus seguidores, Muni Seligmann utilizó sus redes sociales para contar el dramático accidente doméstico sufrido por su hijo de apenas 10 meses. El bebé sufrió una fractura de cráneo tras caerse del cambiador de pañales, un incidente que la conductora describió como "un segundo de distracción" que cambió todo.
A través de una serie de publicaciones, la artista detalló la angustia vivida y la importancia de mantener la calma ante situaciones de emergencia extrema. "Pasó lo que uno nunca cree que va a pasar. Se cayó del cambiador", explicó Muni, visiblemente afectada pero decidida a transformar su experiencia en un alerta preventivo para otras familias.
El accidente y el diagnóstico médico
Según el relato de Seligmann, el impacto fue inmediato y el diagnóstico, tras la ida urgente al hospital, confirmó la gravedad de la situación: una fractura craneal. El susto inicial dio lugar a un protocolo riguroso de observación para garantizar que no existieran lesiones internas o hemorragias que pusieran en riesgo la vida del pequeño.
Muni subrayó que, aunque los bebés son "resilientes", la fragilidad de estos incidentes es real. La conductora destacó el trabajo de los profesionales de la salud y la fortuna de haber actuado rápidamente. "La culpa que se siente es inexplicable, pero el foco tiene que estar en la recuperación y en aprender del error", confesó a sus miles de seguidores en Instagram.
La conductora detalló el angustiante momento que vivió.
El alerta a los padres: "No se confíen"
El objetivo principal de compartir este suceso no fue solo informar sobre el estado de salud de su hijo, sino hacer un llamado a la vigilancia constante. Los cambiadores son puntos críticos de accidentes domésticos, especialmente en la etapa en que los bebés comienzan a tener más movilidad y fuerza para girarse por su cuenta.
"Muchas veces creemos que, por estar ahí al lado nuestro, nada va a pasar. Pero son muy rápidos", advirtió. Especialistas en pediatría reiteran frecuentemente que nunca se debe quitar la mano del bebé mientras está en una superficie elevada, incluso si es para alcanzar una toallita o un pañal a pocos centímetros de distancia.
Muni Seligmann junto a sus hijos.
Estado actual y recuperación
Para tranquilidad de su público, Muni confirmó que el bebé ya se encuentra en su casa y bajo seguimiento médico constante. La fractura está siendo monitoreada y, aunque el susto fue enorme, las perspectivas de recuperación total son positivas.
La conductora agradeció los mensajes de apoyo y las oraciones que recibió desde que hizo público el caso. En redes sociales, el debate sobre la seguridad infantil y el intercambio de historias similares por parte de otros padres sirvieron para reforzar la necesidad de espacios seguros y una atención redoblada en los cuidados diarios con los más chicos.