Alejandro Sanz estaría comenzando un romance con una actriz peruana: de quién se trata
El cantante español y Stephanie Cayo protagonizan el rumor más fuerte del verano europeo. Unas imágenes filtradas este viernes muestran una complicidad que trascendería la simple amistad, encendiendo las alarmas de un posible romance.
Las imágenes, que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas (y con las que se incendiaron las redes sociales al verles juntos) se dieron en el segundo y último concierto del cantante en el Estadio Nacional de Lima (Perú).
En el siempre agitado mundo de las celebridades, el nombre de Alejandro Sanz volvió a situarse en el epicentro de la escena mediática este viernes 27 de febrero. Sin embargo, esta vez no es por su innegable talento musical o por un nuevo lanzamiento discográfico, sino por su vida sentimental.
El intérprete de "Corazón Partío" fue visto en una actitud extremadamente cercana y afectuosa con la actriz peruana Stephanie Cayo, desatando una ola de especulaciones sobre un nuevo capítulo amoroso para el artista.
Al final del show, la actriz decidió salir del backstage y se dieron un enorme abrazo.
Un encuentro que no pasó desapercibido
La química entre ambos es evidente. Alejandro Sanz, quien ha mantenido un perfil bajo tras sus últimas rupturas sentimentales, parece haber encontrado en Stephanie un refugio de alegría. Por su parte, la actriz —reconocida mundialmente por sus trabajos en cine y televisión— atraviesa un momento de plenitud profesional que ahora parece complementarse con esta nueva ilusión personal.
La aparición de Stephanie Cayo en la vida de Sanz podría ser el motor de esa renovación que el artista venía buscando.
¿Quién es Stephanie Cayo?
Para quienes no siguen de cerca el cine latinoamericano, Stephanie Cayo es una de las figuras más importantes de la actuación peruana con proyección internacional. Miembro de una dinastía de artistas, ganó gran popularidad en plataformas de streaming como Netflix por su protagónico en "Club de Cuervos" y la comedia romántica "Hasta que nos volvamos a encontrar".
Su elegancia y carisma la han convertido en una de las mujeres más buscadas por las marcas de moda, pero es su talento lo que la ha llevado a consolidarse en la industria española, donde reside actualmente y donde, precisamente, se habría gestado este vínculo con el cantante madrileño.
El presente de Alejandro Sanz
Este acercamiento llega en un momento de introspección para Sanz. Cabe recordar que el músico ha sido noticia en el último año por sus honestas confesiones sobre la salud mental y su necesidad de "parar para volver a empezar". La aparición de Stephanie Cayo en su vida podría ser el motor de esa renovación que el artista venía buscando.
Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha emitido un comunicado oficial confirmando el noviazgo, aunque en el entorno de los artistas aseguran que "se están conociendo y disfrutando de su compañía mutua sin presiones".