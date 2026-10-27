Estado de salud

Nancy Pazos sufrió un accidente de tránsito con su auto en la General Paz: "Me super asusté"

La periodista protagonizó un choque este martes al mediodía, cuando un motociclista impactó contra su vehículo. El conductor de la moto debió ser trasladado al hospital, mientras que la comunicadora aclaró los detalles del episodio y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de ambos.