El mediodía de este martes se transformó en un momento de extrema tensión para Nancy Pazos luego de protagonizar una colisión en la General Paz a la altura de Zapiola. Mientras el motociclista implicado fue derivado de urgencia al Hospital Pirovano con politraumatismos, la periodista rompió el silencio para detallar cómo ocurrió el impacto y llevar tranquilidad sobre el estado de salud de ambos.
Nancy Pazos sufrió un accidente de tránsito con su auto en la General Paz: "Me super asusté"
La periodista protagonizó un choque este martes al mediodía, cuando un motociclista impactó contra su vehículo. El conductor de la moto debió ser trasladado al hospital, mientras que la comunicadora aclaró los detalles del episodio y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de ambos.
Cómo ocurrió el choque en la General Paz
El incidente vial ocurrió este martes al mediodía, alrededor de las 12:37, sobre la avenida General Paz, a la altura de la calle Zapiola (en la zona de Núñez, mano hacia el Riachuelo / provincia). La periodista Nancy Pazos se desplazaba a bordo de su vehículo —una Toyota Corolla Cross— tras haber salido del gimnasio y se dirigía rumbo a su trabajo en el medio radial donde conduce su programa, cuando se produjo la colisión con una motocicleta.
De acuerdo con el relato brindado por la propia conductora, el siniestro se desencadenó cuando el motociclista intentó realizar una maniobra de adelantamiento por la derecha y terminó impactando de lleno contra el espejo retrovisor de ese lado del automóvil. Como consecuencia directa del impacto, el motociclista perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto.
El susto, la asistencia médica y el estado del motociclista
Tras el impacto, Pazos frenó de inmediato y descendió del vehículo para asistir al conductor afectado. "Paré de inmediato y salí corriendo del auto asustada. Por suerte fue solo la rodilla que le dolía. Pero me super asusté. Obvio estoy muy angustiada", expresó la periodista en diálogo con distintos medios, reconociendo el fuerte estrés que le generó la situación.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El motociclista, un hombre de 44 años, fue atendido en el sitio y posteriormente derivado al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos y escoriaciones, aunque se confirmó oficialmente que se encuentra fuera de peligro y sin riesgo de vida. Por su parte, la comunicadora no sufrió lesiones físicas y los daños materiales en su vehículo se redujeron a la rotura del espejo retrovisor del acompañante.
Las aclaraciones sobre el operativo y los rumores
Frente a las especulaciones iniciales y versiones cruzadas que circularon en redes sociales sobre una supuesta negativa a someterse a controles de alcoholemia o resistencia a la autoridad, Pazos desmintió rotundamente tales acusaciones.
"Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia", aseguró, detallando además que permaneció asistiendo y dialogando con testigos en el lugar. Asimismo, explicó el motivo por el cual ingresó nuevamente a su automóvil durante el desarrollo de las pericias: "Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro hasta que llegara el perito".
El accidente protagonizado por Nancy Pazos en una de las arterias más transitadas del área metropolitana dejó en evidencia los riesgos cotidianos del tránsito porteño. Afortunadamente, más allá del susto inicial, la rápida asistencia médica y la buena evolución del motociclista impidieron que el episodio pasara a mayores, permitiendo que la conductora retomara la calma tras el dramático momento.