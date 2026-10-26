La periodista Nancy Pazos protagonizó una situación inesperada al presentarse en el festejo por los 75 años de Charly García sin una invitación formal. La conductora llegó al lugar donde se celebraba el cumpleaños del músico, pero no pudo ingresar y finalmente se retiró.
El blooper de Nancy Pazos en el cumpleaños de Charly García: fue sin invitación y quedó afuera
La periodista llegó al festejo por los 75 años del músico, pero no figuraba en la lista de invitados. El episodio quedó registrado en vivo por las cámaras de los medios.
Pazos aguardó en la entrada con la expectativa de que alguien autorizara su ingreso, aunque eso no ocurrió. Pese al episodio, logró conversar con el hermano del artista y entregarle un regalo destinado al homenajeado.
El malentendido que la dejó afuera
Pazos explicó que había llegado al festejo acompañando a un amigo que la había invitado. Sin embargo, al presentarse en el lugar, le consultaron si figuraba en la lista de invitados y comprobaron que no estaba incluida.
La periodista atribuyó lo sucedido a una confusión y contó que su amigo le había propuesto acompañarlo a la celebración. “Pensé que era una fiesta mucho más grande por los 75 años. Le dije ‘dale, yo te acompaño’, pero al llegar me preguntaron si figuraba en la lista y no estaba”, relató ante las cámaras.
El encuentro con el hermano de Charly
Aunque no pudo ingresar, Pazos tuvo la oportunidad de hablar con el hermano del músico, quien salió a su encuentro y le pidió disculpas por la situación.
“Salió el hermano de Charly, que era el que había invitado a mi amigo, y me pidió mil disculpas. Le dije que se quedara recontra tranquilo, que no pasaba nada”, contó la conductora.
El regalo que le dejó al músico
Antes de retirarse, Pazos le entregó al hermano de García el obsequio que había llevado para el cumpleaños: una corbata con los colores de la bandera argentina.
“Le di el regalo que tenía, que es una corbata de Argentina divina, una corbata que yo había usado hacía un par de semanas y me pareció que era relinda para Charly”, explicó.
Así, pese a no haber podido participar del festejo, la periodista consiguió hacerle llegar su presente al músico.