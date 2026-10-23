Hoy cumple 75 años

Charly García: el personaje, la obra, y una sensibilidad trascendente

De niño prodigio a estrella de rock, de músico clásico a innovador de “las nuevas olas”, el artista supo formar parte de la banda sonora de los últimos 60 años, combinando su formación con una conexión con cada época, en lo sonoro y lo histórico.