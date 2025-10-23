Netflix lanzó el tráiler de la tercera temporada de Envidiosa

Mediante sus redes oficiales,Netflixanunció este miércoles que la nueva temporada de "Envidiosa" estará disponible a partir del 19 de noviembre y lanzó un tráiler que revela queVicky -interpretada por Griselda Siciliani- finalmente conseguirá en su vida aquello que tanto anhelaba pero que, ahora, la llena de temor.
Nuevamente, guiada por su psicóloga, se enfrentará a esta nueva etapa donde el casamiento y el embarazo podrían tomar gran relevancia. Sin embargo, tiene que evitar dejarse llevar por los celos que la carcomen para no perder lo que más ama.
Caras nuevas
Con la incorporación de María Abadi, Agustín "Rada" Aristarán y Nicki Nicole, los productores intentarán seguir cautivando a los espectadores, así como lo hicieron en sus dos primeras temporadas siendo un verdadero éxito.
Llega la Temporada 3 de Envidiosa.
También seguirán formando parte del elenco: Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.
La sinopsis oficial relata: "Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades”.
Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo.
"Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio", aelanta la sinopsis.
El escándalo con la nueva temporada de "Envidiosa"
Durante las grabaciones de Netflix para la nueva temporada de la serie argentina "Envidiosa", se generó malestar en los vecinos del barrio de Núñez por los cortes en las calles y ruidos molestos.
Esta información se dio a conocer mediante la cuenta de Instagram del periodista Juan Etchegoyen, quien expresó: “Urgente. Escándalo con la serie ‘Envidiosa’ en el barrio de Núñez. Vecinos se quejan contra la ficción de Netflix por ruidos molestos y dificultad para transitar por los cortes. Además, se quejan de que hay elementos de la grabación en la vía pública”.
Además, lo acompaño con un video de las calles de esa ciudad donde prevalecía el silencio y la falta de gente caminando en las veredas o circulando en sus autos.
“Los vecinos estamos muy molestos con esta filmación que se está realizando sin habernos avisado”, manifestó una mujer luego de que el equipo de producción colocara conos para evitar que estacionen en la zona.
