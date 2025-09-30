Separación confirmada

Tras 19 años juntos, Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio

La pareja, que cumplió su aniversario en junio pasado, tiene dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Según trascendió, llevaban meses distanciados y viviendo en casas separadas en Nashville, ciudad donde residían en familia.