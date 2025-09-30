Tras 19 años juntos, Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio
De acuerdo con fuentes cercanas, habría sido Urban quien tomó la iniciativa de la ruptura.
La actriz australiana Nicole Kidman y el músico de country Keith Urban confirmaron su separación luego de casi dos décadas juntos y 19 años de casados. La noticia fue difundida por el portal especializado TMZ y replicada por medios como Page Six y People, considerados referentes del espectáculo en Estados Unidos.
La pareja, que cumplió su aniversario en junio pasado, tiene dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Según trascendió, llevaban meses distanciados y viviendo en casas separadas en Nashville, ciudad donde residían en familia.
Una decisión de Keith Urban
De acuerdo con fuentes cercanas, habría sido Urban quien tomó la iniciativa de la ruptura. El cantante ya se habría mudado a una nueva vivienda en la misma ciudad, mientras que Kidman atraviesa el proceso con el apoyo de su hermana Antonia y de su círculo más cercano.
Nicole Kidman en los Globos de Oro 2025. Reuters.
Hasta el momento, ni la actriz ganadora del Oscar ni el músico han hecho declaraciones públicas sobre la separación.
Segundas oportunidades y recuerdos de Hollywood
Este es el primer quiebre sentimental de Urban y el segundo para Kidman, quien estuvo casada previamente con Tom Cruise entre 1990 y 2001. Su divorcio fue uno de los más mediáticos de Hollywood. Con Cruise adoptó a dos hijos, Connor e Isabella, con quienes mantiene un vínculo distante.
Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006 en la iglesia de Saint Patrick, en Sídney, Australia, en una ceremonia católica a la que asistieron más de 200 invitados. Entre los presentes estuvieron figuras como Naomi Watts, Russell Crowe y Renée Zellweger.
Una familia marcada por la discreción
La pareja fue muy reservada con la vida privada de sus hijas. Recién en 2021 se dejaron ver públicamente durante la gala de los Globos de Oro. Sin embargo, en los últimos años, la mayor, Sunday Rose, comenzó a abrirse camino en la moda: desfiló en París y Nueva York, participó en campañas internacionales y ya concede entrevistas, pese a la reticencia inicial de su madre.
La pareja en la premiere de "Big Little Lies" en Los Angeles, en 2017. Archivo Reuters.
Faith Margaret, en cambio, mantiene un perfil mucho más bajo y discreto.
Señales previas de la crisis
En junio pasado, Kidman compartió en redes sociales una foto en blanco y negro celebrando sus 19 años de casados, con el mensaje: “Feliz aniversario, cariño”. Urban, en cambio, no hizo ninguna publicación alusiva.
Su última aparición pública juntos fue también en junio, en un partido de fútbol en Nashville. Desde entonces, las imágenes compartidas por Kidman en redes muestran únicamente a sus hijas y a su familia, sin rastros del músico.
