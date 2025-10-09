Internaron de urgencia a Pablo Alarcón

Pablo Alarcón encendió las alarmas por su estado de salud luego de que trascendiera que debió ser atendido de urgencia en una clínica privada en plena gira teatral.
El actor de 79 años -que actualmente protagoniza “Es complicado” junto a Claribel Medina- encendió las alarmas por su estado de salud luego de que trascendiera que debió ser atendido en una clínica privada. Tras el susto, contó lo que le pasó.
Pablo Alarcón encendió las alarmas por su estado de salud luego de que trascendiera que debió ser atendido de urgencia en una clínica privada en plena gira teatral.
El actor había causado preocupación a fines de julio, cuando se descompensó mientras manejaba y protagonizó un accidente que podría haber terminado en tragedia. Tras recuperarse rápidamente, volvió a trabajar con un marcapasos.
El actor de 79 años está al frente de "Es complicado", obra que protagoniza junto a Claribel Medina. Durante la noche del martes 8 de octubre, Alarcón se sintió mal y tuvo que pagar una consulta en la guardia del Sanatorio Juan XXIII de General Roca.
Fue asistido por un cuadro de neumonía y falta de oxígeno, aunque decidió no quedarse internado por razones económicas. Quienes lo vieron aseguran que se lo notaba muy decaído.
“Imagínense lo mal que estaba él, que acudió a una clínica privada y pagó la consulta. Las personas que lo vieron me dijeron que estaba muy decaído y no sabían si se iba a internar, justamente por una cuestión económica”, expresó Pochi en el programa “Puro Show” al dar detalles de lo ocurrido.
Tras la preocupación generada, el propio Alarcón llevó tranquilidad y explicó que sólo se trató de un cuadro leve. "Tenía fiebre y catarro, me hice ver y nada más que eso. Estoy bien, no se preocupen", expresó el actor, indicando que hay Pablo Alarcón para rato.
Pablo Alarcón, nacido como Rodolfo Francisco Marabotto, es un actor argentino con más de cinco décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo.
Su carrera comenzó en los años 60 y pronto se consolidó como una figura destacada en la televisión nacional gracias a su participación en recordadas telenovelas como Rosa... de lejos, Regalo del cielo, Por siempre mujercitas y Herencia de amor.
Su presencia en la pantalla chica lo convirtió en uno de los galanes más populares de las décadas de 1980 y 1990, siendo un rostro habitual en producciones de gran audiencia tanto en Argentina como en otros países de habla hispana.
En el cine, Alarcón también dejó su huella con participaciones en películas emblemáticas como El profesor hippie, Las venganzas de Beto Sánchez y Los muchachos de antes no usaban gomina, entre muchas otras.
Su versatilidad lo llevó además al teatro, donde desarrolló una intensa labor interpretativa en obras de autores clásicos y contemporáneos.
Participó en montajes como Un tranvía llamado deseo, Drácula y adaptaciones de Chéjov, demostrando un compromiso sostenido con el arte escénico.
En los últimos años, pese a enfrentar dificultades laborales y de salud, continúa vinculado al teatro y llegó a realizar presentaciones “a la gorra” en espacios públicos, fiel a su vocación y a su vínculo con el público.
