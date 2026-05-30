La exvedette y actriz María del Carmen “Pata” Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanece bajo estricto seguimiento médico. La información fue confirmada a través de un primer parte oficial, en el que se indica su ingreso y la supervisión permanente por parte del equipo de salud.
Preocupación por la salud de “Pata” Villanueva: sigue en terapia intensiva
La exvedette permanece internada en el Hospital Italiano bajo estricto control médico tras su ingreso reciente, mientras su entorno cercano llevó tranquilidad sobre su evolución.
La mediática, de 74 años, habría sido internada en la noche del lunes 25 de mayo, según se informó en las últimas horas. En paralelo, su entorno cercano llevó tranquilidad al señalar que su estado es estable.
Primeras declaraciones
La hija de Villanueva, Agustina Cavallero, fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero, aseguró que su madre se encuentra “estable y fuera de peligro”, en medio de la preocupación inicial por su internación.
En tanto, el exmarido de la actriz, el exfutbolista Alberto “El Conejo” Tarantini, sostuvo que el cuadro estaría vinculado a una infección urinaria y que su evolución es favorable. Según su testimonio, la permanencia en el centro de salud sería preventiva y por algunos días más.
Versiones médicas
Si bien desde el entorno familiar se transmitió tranquilidad, el parte médico oficial indicó que la paciente continúa internada en terapia intensiva y bajo control clínico estricto.
El comunicado también remarcó la confidencialidad del caso y el respeto por la intimidad del paciente y su familia, en línea con el secreto médico que rige este tipo de situaciones.
En ese sentido, las distintas versiones generaron cierta incertidumbre respecto al nivel de gravedad del cuadro, aunque todas coinciden en que Villanueva permanece bajo observación.
Antecedentes de salud
La preocupación actual se suma a antecedentes médicos recientes de la exvedette. En 2021, Villanueva sufrió un accidente doméstico al caer por unas escaleras, lo que le provocó una fractura de cráneo y complicaciones en la movilidad del lado izquierdo del cuerpo.
Durante su recuperación, atravesó un proceso prolongado en el mismo centro de salud.
Semanas más tarde, volvió a ser internada a raíz de una hemorragia digestiva que derivó en una intervención quirúrgica, incluida una colostomía, y posteriormente enfrentó un cuadro de infección generalizada que la mantuvo en estado crítico.