Peter Lanzani contó por qué lo internaron de urgencia y confirmó que fue operado

Peter Lanzani aclaró este lunes su situación de salud luego de la internación de urgencia del domingo en el Sanatorio Colegiales, que había generado versiones y preocupación entre sus seguidores.
El actor explicó qué le pasó tras ser internado de urgencia en el Sanatorio Colegiales. Confirmó que fue operado por un cuadro de apendicitis, que la cirugía salió bien y que ya inició la recuperación en su casa.
El actor informó que atravesó un cuadro de apendicitis y que debió ser intervenido quirúrgicamente. Lo comunicó a través de sus redes sociales con una imagen tomada desde el centro de salud.
En su publicación, Lanzani confirmó que la operación ya fue realizada y que el resultado fue satisfactorio. Con tono distendido, explicó que decidió contarlo “con la verdad” para despejar dudas y evitar especulaciones.
Además, precisó que recibió el alta médica y que la recuperación continuará de manera ambulatoria, con reposo en su casa y seguimiento postoperatorio según las indicaciones correspondientes.
Desde su entorno profesional señalaron que se encuentra en buen estado general y enfocado en descansar. También indicaron que retomará sus compromisos laborales de forma progresiva.
Por el momento, la prioridad será el reposo y la evolución del cuadro postquirúrgico, con la expectativa de volver a la actividad pública cuando el proceso de recuperación lo permita.