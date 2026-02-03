#HOY:

Peter Lanzani se descompensó y fue internado de urgencia: qué se sabe de su salud

El actor fue internado de urgencia este lunes en el Sanatorio de Colegiales tras descompensarse en su casa y permanece estable, bajo seguimiento médico.

Peter Lanzani fue internado de urgencia tras una descompensación.
El susto llegó sin aviso: Peter Lanzani tuvo que ser internado de urgencia y el tema encendió alertas en el mundo del espectáculo.

Según se informó, el actor sufrió una descompensación en su domicilio y fue trasladado este lunes al Sanatorio de Colegiales, donde quedó en observación.

El ingreso se habría producido cerca del mediodía y, de acuerdo con la misma información, llegó acompañado por su pareja. Entre los datos que llamaron la atención, se indicó que el actor fue trasladado en silla de ruedas hacia el interior del centro de salud.

En LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa señaló que le realizaron extracción de sangre y estudios para descartar distintos cuadros, ante la posibilidad de que tuvieran que intervenirlo.

Siempre según lo reportado, durante las primeras horas presentó picos de fiebre, pero actualmente se encuentra estable y bajo estricto control médico, a la espera de definiciones sobre el tratamiento.

