El director del documental de Melania, en la mira por supuestas conexiones con Epstein

El director de Hollywood Brett Ratner ha dicho que "no tenía una relación personal" con Jeffrey Epstein después de que surgiera una foto de él con el fallecido delincuente sexual y dos mujeres.
Ratner, quien dirigió el nuevo documental sobre Melania Trump así como las películas de Rush Hour, dijo que sólo conoció a Epstein una vez y que la mujer que lo retrató abrazado era su prometida.
"Hace unos 20 años, tuve una novia", declaró Ratner a Fox News . "Estaba enamorado de ella. Estábamos comprometidos. Era mi prometida. Fuimos a un evento, estábamos sentados en el sofá y la foto fue tomada en ese evento. No tenía una relación personal con él. No lo conocía".
La foto estaba entre millones de imágenes y documentos relacionados con Epstein que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) el viernes.
El hecho de que alguien figure en los archivos no es indicio de haber cometido alguna irregularidad.
Ratner añadió: "Mi prometida me invitó a ese evento. En ese momento, la chica de la foto era mi prometida. Y eso es todo. Eso es todo".
"Te meten en estas cosas. Es una locura. Es horrible", agregó.
Los rostros de las mujeres en la fotografía están oscurecidos y no hay detalles de dónde o cuándo se tomó la fotografía.
En una entrevista separada con Piers Morgan, el cineasta dijo que la fotografía había sido tomada hacía unos 20 años.
"Nunca estuve en contacto con Jeffrey Epstein antes de esa foto, ni tampoco después. Así que esa es una foto mía y de mi prometida en algún evento", dijo.
Cuando se le preguntó si conoció a Epstein antes o después de esa foto, Ratner respondió: "No, nunca, nunca".
Los correos electrónicos de 2010 muestran que Epstein intentó y tuvo dificultades para comunicarse con Ratner, intercambiando correos electrónicos con su asistente sobre la dirección de correo electrónico y el número de teléfono correctos.
En 2011, el asistente aparentemente envió un correo electrónico a Ratner para comunicarle a Epstein que quería hablar con él. No hay pruebas de que Ratner recibiera los mensajes ni respondiera.
En un correo electrónico de 2012, Epstein le escribió a un publicista, aparentemente del Festival de Cine de Cannes, que estaba "sentado al lado de Brett Ratner" y agregó: "¡Brett te manda saludos y te ama!".
En un iMessage de 2018, Epstein le escribió a un destinatario no identificado: "Hola, soy Jeffrey. Brett Ratner pensó que deberíamos conocernos".
El director también es conocido por realizar películas como X-Men: The Last Stand de 2006 y Hércules de 2014.
Su película sobre la Primera Dama de Estados Unidos se estrenó el viernes y fue duramente criticada por los críticos , pero superó las predicciones de taquilla al recaudar 7 millones de dólares (5,1 millones de libras) en su primer fin de semana.
Es el primer proyecto de Ratner desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en el apogeo del movimiento #MeToo en 2017. Ratner ha negado las acusaciones.