El cantante guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un emotivo momento durante su paso por Buenos Aires luego de viralizarse el video de una guardia de seguridad que no pudo contener las lágrimas mientras trabajaba en uno de sus recitales en el Movistar Arena.
Video: Ricardo Arjona busca a una guardia de seguridad que lloró en su show
El músico compartió en sus redes sociales la imagen de la trabajadora en redes sociales e inició una campaña para encontrarla e invitarla a uno de sus próximos recitales.
La mujer cumplía tareas de custodia durante una de las presentaciones de la gira “Lo que el Seco no dijo”, pero terminó conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales al cantar las canciones de espaldas al escenario y emocionarse durante el show.
El video se volvió viral
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y mostraban a la trabajadora siguiendo cada tema mientras permanecía de pie frente al público.
Aunque debía cumplir funciones de seguridad, la joven no ocultó su emoción y terminó llorando durante varios momentos del recital.
La escena llamó la atención de miles de fanáticos y finalmente llegó hasta el propio Ricardo Arjona.
Ayuda para encontrarla
Tras ver el video, el artista compartió una fotografía de la mujer en sus historias y lanzó un mensaje dirigido a sus seguidores. “A veces ser seguridad tiene sus sacrificios. ¿Podremos invitar a esta belleza para que lo cante y lo vea?”, escribió el cantante guatemalteco.
De esa manera, el músico inició públicamente la búsqueda de la joven para invitarla a disfrutar de uno de los próximos conciertos desde otro lugar y ya no trabajando.
Ricardo Arjona se encuentra realizando una serie de presentaciones en Buenos Aires. La gira logró agotar las 14 fechas programadas en el Movistar Arena, donde el cantante continuará actuando hasta el próximo 25 de mayo.
El gesto del artista con la trabajadora emocionó a los fanáticos y volvió a generar repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a colaborar para intentar identificarla.