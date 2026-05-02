En el Movistar Arena

Ricardo Arjona hizo vibrar a sus fans durante su primera noche en Argentina

Con canciones como “Historia de un taxi” y “El problema”, el artista no sólo pasó por sus clásico hits, sino que presentó piezas más recientes: “Morir por vivir” y “70%”, le dieron un estilo moderno y sofisticado a la velada.