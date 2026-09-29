La canción "Para que seas feliz" de Ricardo Montaner alcanzó esta semana simultáneamente el #1 de Latin Airplay, el #1 de Latin Pop Airplay -por tercera semana consecutiva- y el #1 de Regional Mexican Airplay, este último a dúo con Edén Muñoz.
Ricardo Montaner volvió a ocupar el primer lugar de Billboard
La canción “Para que seas feliz” rompe récords y consolida una historia de 40 años entre el cantante y Billboard.
Se trata de un resultado que adquiere una dimensión especial al producirse casi cuatro décadas después de la primera aparición del cantautor en las clasificaciones de la publicación.
No se trata solamente de tres nuevos números uno. Es la continuidad de una historia que comenzó en 1988 y que atraviesa generaciones, transformaciones de la industria, formatos, tendencias y épocas distintas de la música latina.
En esta oportunidad, el #1 de la lista llegó con la composición de Nathan Galante, Horacio Palencia, Edgar Barrera y Ricardo Montaner.
Casi cuatro décadas de Billboard
En septiembre de 1988, “Tan Enamorados” alcanzó el puesto #9 de Hot Latin Songs y permaneció durante 40 semanas en la lista.
“Mi historia con Billboard es fascinante y comenzó a finales de la década de 1980, cuando mi música empezó a sonar en Estados Unidos con ‘Tan Enamorados’, y duró 40 semanas en la lista, que ya en esa época Billboard era quizás la única representación que nosotros los latinos teníamos en la industria”, expresó Montaner.
Un año después, “La Cima del Cielo” llegó al #1. Luego vendrían “Castillo Azul”, “Piel Adentro” y “Quisiera”, que también alcanzaron la máxima posición. En conjunto, esos cuatro temas acumularon 16 semanas en el #1 de Hot Latin Songs, mientras que el historial de Montaner registra 38 entradas en esa clasificación, cuatro de ellas en el primer lugar.
Su presencia se extendió a otras listas de Billboard: “El Poder de Tu Amor” y “Yo Puedo Hacer” alcanzaron el segundo lugar de Latin Pop Airplay, mientras “Bésame” llegó a la cuarta posición.
También sus álbumes dejaron una marca. Ricardo Montaner alcanzó el #1 de Top Latin Pop Albums en enero de 1989 y permaneció 50 semanas en la clasificación. Décadas después, Ida y Vuelta volvió a llevarlo al primer lugar de esa categoría en noviembre de 2016 y alcanzó además el #2 de Top Latin Albums.
Una obra que traspasó las listas
La relación entre Montaner y Billboard ha trascendido el desempeño comercial de sus lanzamientos.
En enero de 2012, durante una edición especial dedicada a la historia de Hot Latin Songs, Billboard incluyó a Ricardo Montaner entre 25 artistas latinos destacados por sus resultados históricos.
Más recientemente, en febrero de 2025, “Tan Enamorados” fue seleccionada por Billboard en el tercer lugar de su lista editorial de las 50 mejores canciones de amor latinas. Casi cuatro décadas después de su lanzamiento, aquella canción continúa formando parte del repertorio sentimental de varias generaciones.
El nuevo capítulo de “Para Que Seas Feliz” llega mientras Montaner atraviesa otro momento importante de su carrera: El Último Regreso World Tour 2026, producido por Fenix Entertainment. Al 26 de septiembre, la gira acumula 46 presentaciones agotadas en su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos.