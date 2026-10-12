El mundo de la televisión despide por estas horas a una de sus figuras más queridas. RJ Mitte, el actor que saltó a la fama mundial interpretando a Walter White Jr. (Flynn) en la exitosa serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en la ciudad de Brownsville, Texas. La noticia generó conmoción en la industria audiovisual y entre los fanáticos del drama creado por Vince Gilligan.
Murió RJ Mitte, el recordado actor de Breaking Bad: qué se sabe de su fallecimiento
La partida del actor conmovió a la industria televisiva y a los seguidores de la ficción. La justicia estadounidense investiga las circunstancias de su deceso.
El doloroso adiós y la investigación en curso
La trágica noticia fue confirmada de manera oficial por los representantes del artista a través de un comunicado institucional, el cual generó profunda conmoción tanto en la industria audiovisual como entre los seguidores de la exitosa ficción creada por Vince Gilligan.
“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresaron sus voceros en el mensaje divulgado, solicitando además el respeto absoluto a la privacidad de la familia en este difícil momento.
Si bien el anuncio inicial de la agencia no detalló los motivos del deceso, funcionarios del condado informaron al portal de noticias TMZ que el fallecimiento ocurrió este lunes 12 de octubre en territorio texano. Las autoridades locales señalaron que se investiga un aparente suicidio y remarcaron que la investigación sobre las circunstancias exactas continúa en curso.
Un referente indiscutido de la inclusión y la representación real
Más allá del éxito masivo de Breaking Bad, donde interpretó durante 56 episodios al hijo del protagonista junto a Bryan Cranston, Mitte dejó una huella imborrable al convertir su propia experiencia con la parálisis cerebral en una plataforma de lucha por la visibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Lejos de limitarse a la actuación —ámbito en el que también participó en producciones como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!)—, el intérprete se desempeñó activamente como embajador de organizaciones benéficas como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidir la Fundación Mitte para impulsar iniciativas comunitarias y derribar estereotipos sociales.
En el plano personal, el artista se encontraba atravesando un gran momento tras haberse comprometido en matrimonio el año pasado con Kennedy Suarez. Su partida deja un vacío profundo en toda una generación de espectadores y colegas que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria artística y humana durante todos estos años.