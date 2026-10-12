A más de una década de la partida de Romina Yan, un desgarrador testimonio sacudió por completo al mundo del espectáculo. Valentín, el hijo del medio de la inolvidable actriz y de Darío Giordano, rompió el silencio a sus 23 años y denunció haber sufrido episodios de violencia física y psicológica durante su infancia.
El mensaje de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras las revelaciones de su nieto
Luego de que el hijo de Romina Yan relatara la violencia física y psicológica que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, sus abuelos mostraron su apoyo incondicional en redes sociales con un contundente llamado a la unidad familiar.
Tras el impacto de sus declaraciones, el productor Gustavo Yankelevich y la reconocida creadora Cris Morena se abroquelaron en un mensaje de amor y protección inquebrantable para sus nietos.
El calvario tras la pérdida y el rol salvador de la familia
En una entrevista íntima, el joven —hoy consolidado como piloto profesional del TC2000— relató los duros momentos que debió atravesar junto a su hermano Franco tras el fallecimiento de su madre en septiembre de 2010. Según detalló, el ámbito que debía aportarle contención se convirtió en un escenario de maltratos cotidianos.
Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la figura de su abuelo materno representó un punto de inflexión decisivo. 'Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida y nos dio lo único que necesitábamos: amor y contención', expresó Valentín al recordar cómo, tras advertir la gravedad de la situación durante sus almuerzos semanales, el productor se movilizó judicialmente para obtener la tenencia y rescatarlos.
La respuesta de Gustavo Yankelevich y la primera señal de alerta
Ante la repercusión de los hechos, Gustavo Yankelevich rompió el silencio públicamente para respaldar a los jóvenes, destacando la resiliencia con la que lograron salir adelante. 'Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo', manifestó el empresario a través de sus redes sociales.
Por su parte, en el plano judicial y familiar trascendió que fue Cris Morena quien advirtió inicialmente los primeros indicios de que algo no marchaba bien en la cotidianeidad de los niños, marcando el inicio de la red de contención que terminaría por apartarlos del peligro y devolverles la paz.
El mensaje unificador de Cris Morena en Instagram
En sintonía con el profundo abrazo familiar, Cris Morena eligió sus redes sociales para difundir una sentida postal que refleja la unión inquebrantable del clan. A través de una fotografía en la que se la observa junto a su expareja Gustavo Yankelevich y sus tres nietos —Franco, Valentín y Azul—, la productora plasmó un mensaje contundente y afectuoso.
'Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo ❤️', escribió como epígrafe de la publicación, ratificando que el amor y la protección de la familia continúan siendo el pilar fundamental para sanar las heridas del pasado y mirar hacia adelante.