"Estamos juntos"

El mensaje de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras las revelaciones de su nieto

Luego de que el hijo de Romina Yan relatara la violencia física y psicológica que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, sus abuelos mostraron su apoyo incondicional en redes sociales con un contundente llamado a la unidad familiar.