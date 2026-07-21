Tragedia náutica en Miami

Se declaró culpable el capitán del remolcador que embistió al velero donde murió la nieta de Cris Morena

Yusiel Lopez Insua alcanzó un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos y asumió la responsabilidad por homicidio involuntario por la colisión en la Bahía de Biscayne. Enfrentaba hasta diez años de cárcel, pero cumplirá doce meses tras las rejas tras comprobarse que navegaba distraído con el celular.