El capitán del remolcador implicado en la colisión que provocó la muerte de Mila Yankelevich y de otras dos niñas en la Bahía de Biscayne se declaró culpable este martes ante la Justicia federal de los Estados Unidos. El imputado alcanzó un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio oral y cumplirá una condena de un año de prisión efectiva más seis meses de arresto domiciliario.
Se declaró culpable el capitán del remolcador que embistió al velero donde murió la nieta de Cris Morena
Yusiel Lopez Insua alcanzó un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos y asumió la responsabilidad por homicidio involuntario por la colisión en la Bahía de Biscayne. Enfrentaba hasta diez años de cárcel, pero cumplirá doce meses tras las rejas tras comprobarse que navegaba distraído con el celular.
Un acuerdo ante el tribunal federal
El acusado, identificado como Yusiel Lopez Insua (47 años), se presentó ante el tribunal federal estadounidense para asumir formalmente su responsabilidad por el delito de homicidio involuntario por negligencia marítima. Aunque enfrentaba una pena máxima de hasta diez años de cárcel en caso de ir a debate oral, la defensa rubricó un pacto con la fiscalía del Distrito Sur de Florida para reducir la condena.
El acuerdo se preveía desde mayo pasado. A la salida de la audiencia celebrada este martes, el abogado defensor Walter Reynoso fundamentó la decisión de su representado: "Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a sus hijas", declaró a la prensa local, remarcando que el objetivo fue no exponer a los deudos a revivir la tragedia en un juicio.
Las familias de las víctimas no asistieron a la sala del tribunal durante la admisión de culpabilidad, aunque se prevé la presencia de algunas de ellas el próximo 13 de octubre, fecha en la que el juez fijó la lectura formal de la sentencia.
Las circunstancias del fatal choque en Biscayne
El siniestro náutico ocurrió el 28 de julio de 2025 en las aguas de la Bahía de Biscayne, Miami. El remolcador de 25 pies operado por Lopez Insua empujaba una barcaza de 108 pies y 149 toneladas repleta de escombros de hormigón con destino a la isla Di Lido.
En esa misma zona navegaba un velero Hobie Getaway de 17 pies perteneciente al campamento de verano del Miami Yacht Club, capitaneado por un monitor de 19 años y con cinco niñas a bordo. Al intentar cruzarse con la barcaza, el velero perdió propulsión. Pese a que el instructor intentó ponerse de pie para hacer señas de advertencia a la tripulación de la nave de carga, el impacto resultó inevitable.
Producto de la colisión cayeron al agua e ingresaron debajo de la estructura metálica Mila Yankelevich (7 años), nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich; Erin Victoria Ko Han (13 años, de nacionalidad chilena); y Arielle “Ari” Mazi Buchman (10 años, de familia argentina). Las tres niñas murieron por ahogamiento, mientras que el consejero y otros dos menores lograron sobrevivir. La Guardia Costera confirmó en su momento que todas las víctimas llevaban puesto el chaleco salvavidas.
Distracciones al volante y graves fallas de seguridad
El escrito de acusación presentado en marzo de 2026 por el Departamento de Justicia de EE. UU. expuso severas irregularidades en la conducción de la embarcación. Las pericias forenses sobre los dispositivos electrónicos revelaron que el teléfono celular de Lopez Insua permanecía desbloqueado en el puente de mando y que el capitán se encontraba navegando por portales de comercio electrónico instantes antes y durante el impacto.
A la imprudencia tecnológica se sumó la falta de visibilidad en la cabina —obstruida por la grúa, los escombros de hormigón y la caseta de cubierta— y el incumplimiento de las normas básicas de navegación, dado que ninguno de los dos tripulantes a bordo había sido asignado al rol imprescindible de vigía.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones enfatizó tras las investigaciones de la Guardia Costera y la Comisión de Pesca de Florida que el hecho constituyó "una pérdida de vidas que pudo haberse evitado totalmente" de haberse respetado los protocolos esenciales de la navegación comercial.