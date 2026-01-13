#HOY:

Cris Morena presenta un “campamento musical” en Punta Del Este: el insólito precio

El nuevo proyecto promete una inmersión total en la creatividad musical, con un entorno natural que busca inspirar y potenciar el talento de sus participantes. Sin embargo, el costo de la actividad sorprendió a varios usuario de redes sociales.

La productora y creadora de éxitos juveniles Cris Morena anunció el lanzamiento de un “campamento musical” en Punta del Este, una propuesta artística inmersiva pensada para jóvenes con vocación creativa. El programa, que se desarrollará en un entorno natural y con actividades intensivas vinculadas a la música, tiene un costo de 1.500 dólares y ya generó fuerte repercusión en redes sociales.

Un proyecto soñado que llega al verano esteño

“Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno”, expresó Cris Morena en un video difundido en redes sociales, donde presentó oficialmente la iniciativa. Visiblemente entusiasmada, la productora aseguró que se trata de un proyecto largamente esperado: “Es un campamento musical que era mi sueño dorado, lo vengo pidiendo todo el tiempo”.

La propuesta se llevará adelante en Portal Bosque en Punta del Este, uno de los destinos más exclusivos de la región, y apunta a combinar formación artística, experiencia creativa y convivencia en contacto con la naturaleza.

La duración es de 4 días, exclusivo para mayores de 18 años y con proceso de aplicación y audición previa.

.El objetivo central es que los participantes puedan vivir una experiencia intensiva en medio música y naturaleza.

Música, creación y naturaleza: el eje de la experiencia

Según explicó la propia Cris Morena, el campamento está pensado como un espacio integral de creación musical. “Vamos a estar creando, grabando, improvisando y respirando música todos los días”, señaló.

En la misma línea, Tomás Mayer Wolf, director del proyecto Otro Mundo, amplió los detalles del formato:

“¿Qué es un campamento musical? Es un espacio en medio de la naturaleza donde estamos componiendo, tocando música y grabando, porque hay un estudio de grabación”.

El objetivo central es que los participantes puedan vivir una experiencia intensiva, lejos de la rutina cotidiana, enfocada exclusivamente en la producción artística.

Un entorno pensado para potenciar la creatividad

El lugar elegido no es un dato menor. Tanto Cris Morena como Mayer Wolf destacaron el valor del entorno natural como motor creativo.

“Todo en un entorno natural que potencia cada momento”, subrayó el director de Otro Mundo.

La propuesta apunta a generar un clima de inspiración constante, donde el paisaje y la convivencia funcionen como catalizadores del proceso artístico.

.Cris Morena destacó que el espacio cuenta con un estudio de grabación para que tengan una experiencia completa en la producción artística.

Una invitación directa a los jóvenes artistas

En el cierre del video promocional, Cris Morena reforzó el carácter emocional del proyecto y convocó directamente a quienes sientan afinidad con la propuesta:

“Es algo mágico que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo. Si sentís que esto es para vos, no lo dudes. Vení al bosque a hacer música con nosotros”.

Con un costo de 1.500 dólares, el campamento musical de Cris Morena se presenta como una experiencia exclusiva que combina música, formación, naturaleza y comunidad creativa. El anuncio reaviva el sello característico de la productora: proyectos que apelan al talento joven, la emoción y la idea de que crear también puede ser una forma de vivir.

