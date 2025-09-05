Cris Morena reapareció tras la pérdida de su nieta con un conmoverdor mensaje

Cris Morena volvió a la vida pública tras el doloroso fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich. La creadora de Casi Ángeles se presentó en el escenario durante la última función de Erreway, dedicando el espectáculo a su hija Romina, quien cumpliría años el 5 de septiembre.
En la misma función, Cris también celebró el cumpleaños de Camila Bordonaba, integrante del grupo: “¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa!El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las cancionesque hice con tanto amor hace tiempo y que todavía siguen vigentes”, expresó emocionada.
La productora agradeció a los presentes por acompañarla, mostrando cómo la música y el cariño de los fans pueden brindar consuelo en los momentos difíciles.
Nostalgia en el show
Durante la función, Cris Morena dedicó un espacio especial a su hija y su nieta, enviando un mensaje al cielo: “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila. Todos ustedes le van a dar su luz”.
Además, destacó la importancia de seguir apostando por los sueños y la creatividad: “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”.
El espectáculo se convirtió en un homenaje a toda una generación y en una oportunidad para Cris Morena de reafirmar su legado artístico, recordando que la música y la amistad siguen siendo herramientas poderosas para acompañar a quienes enfrentan pérdidas y desafíos.
Entrevista con Oriana Sabatini
Tiempo atrás, Cris Morena participó de un mano a mano con Oriana Sabatini en el ciclo A dónde vamos cuando soñamos, donde habló sobre su carrera y los temas personales que la han acompañado. La productora abordó las críticas sobre los estándares de belleza en sus producciones y los supuestos vínculos entre estas exigencias y los trastornos alimenticios de su hija Romina Yan.
Cris Morena explicó que nunca buscó imponer estándares perjudiciales en sus elencos: “Trato de que mis elencos estén alimentados saludablemente”. También reflexionó sobre la pérdida de Romina y la culpa que sintió al principio: “Pensé que había mucha culpa mía por los problemas con la alimentación de mi hija, pero entendí que eso no era responsabilidad mía”.
Actualmente, sigue trabajando en nuevos proyectos, incluyendo la segunda temporada de Margarita y la gira mundial de Erreway, consolidando su legado y demostrando que, pese a las adversidades, mantiene su compromiso con la creatividad y la formación de nuevas generaciones en el mundo artístico.
