Difícil momento personal

"Estaba rota": el desgarrador trasfondo detrás de la foto viral de Eugenia Tobal con el Papa Francisco

A más de una década del encuentro en el Vaticano que conmovió al mundo, la actriz reveló la cruda realidad personal que atravesaba en ese instante y el pacto de silencio que mantiene sobre las palabras del Sumo Pontífice.