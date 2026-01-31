Soledad Aquino se quebró al recordar la muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli
A más de cuatro décadas de aquel episodio, la exmodelo contó que el embarazo se interrumpió a raíz de un desprendimiento de placenta y evocó el difícil momento que atravesó durante el entierro del bebé.
Soledad Aquino y Marcelo Tinelli, una historia marcada por momentos difíciles.
Antes del nacimiento de Micaela, Soledad Aquino y Marcelo Tinelli vivieron una tragedia que marcó para siempre sus vidas: la muerte de Santiago, el primer hijo que esperaban juntos. El bebé falleció en el vientre materno a raíz de un desprendimiento de placenta. A 40 años de aquel episodio, la exmodelo volvió a hablar del tema y reveló detalles íntimos que generaron una fuerte repercusión pública.
En una reciente entrevista en un ciclo de streaming, Aquino recordó uno de los momentos más dolorosos que le tocó atravesar tras la pérdida. Según relató, fue Marcelo Tinelli quien debió encargarse solo del entierro de su hijo. “Marcelo lo alzó, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo. Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé”, contó conmovida.
Tinelli y Aquino compartieron una etapa clave de sus vidas.
La exmodelo explicó que no estuvo en condiciones de acompañarlo y que fue su madre quien presenció el profundo dolor del conductor. “Mi mamá me dijo que estaba deshecho, lloraba sin parar. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba”, expresó.
La tragediadurante el embarazo
Aquino ya había hablado en otras oportunidades sobre cómo ocurrió la pérdida del primer hijo que tuvo con Marcelo Tinelli. En ese sentido, recordó el dramático episodio médico que cambió su vida para siempre.
“A los 24 años, con ocho meses y veinte días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta”, relató. Y agregó: “Cuando llegué al sanatorio ya había perdido cuatro unidades de sangre. Estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”.
La experiencia dejó secuelas físicas y emocionales profundas, y se convirtió en una herida que, según reconoció, nunca terminó de cerrar.
Soledad es madre de Micaela y Candelaria Tinelli.
Laseparación
Con el paso del tiempo, la relación entre Soledad Aquino y Marcelo Tinelli llegó a su fin. En distintas entrevistas, ella describió ese proceso como uno de los más difíciles de su vida.
“Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, hacía terapia todos los días. Nunca pensé en separarme”, confesó en una nota televisiva. También recordó el impacto que le generaba quedar reducida al rótulo mediático: “Me enojaba cuando decían ‘la ex de Marcelo’. Yo decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”.
Sobre el inicio de la relación de Tinelli con Paula Robles, Aquino fue directa: “Un día me dijo que no me amaba más. Fue todo muy inmediato. No lo dejaba entrar a casa ni siquiera en los cumpleaños de las chicas”.
Años después, aclaró que la relación entre ambos se volvió más madura y respetuosa. “Marcelo conoció a muchos de mis novios y nunca fue celoso”, aseguró, dejando en claro que lograron reconstruir un vínculo desde otro lugar.