Emotivo testimonio

Silvina Escudero abrió su corazón: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”

La bailarina compartió su profunda y dolorosa lucha por convertirse en madre: tras más de cinco años en búsqueda, reveló haber atravesado múltiples pérdidas de embarazo, una experiencia que visibiliza el duelo silencioso que viven numerosas parejas.