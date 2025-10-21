Post shows

Los guitarristas de Guns N' Roses inmortalizan su paso por Buenos Aires en sesión de fotos en Recoleta

Slash y Richard Fortus posaron con sus guitarras en el Cementerio de la Recoleta en una producción fotográfica vinculada a la gira. Las imágenes, tomadas por Ross Halfin y difundidas por Jorge "Corcho" Rodríguez, generaron sorpresa y atención entre vecinos y fans porteños.