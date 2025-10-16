Guns N' Roses en Argentina: habilitan nuevas entradas para los shows del fin de semana
Tras 33 años de su primera presentación en Buenos Aires, Axl Rose, Slash y Duff McKagan ofrecerán dos conciertos explosivos este viernes y sábado. La novedad: la producción liberó más tickets a la venta.
El rock de los legendarios Guns N’ Roses retumba nuevamente en Argentina. La banda californiana, con sus figuras históricas Axl Rose, Slash y Duff McKagan, se prepara para dos noches de pura adrenalina y nostalgia en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Club Huracán).
La cita es este viernes 17 y sábado 18 de octubre, como parte de su tour global Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.
Ante la alta demanda, la producción a cargo de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, decidió habilitar un remanente de entradas para el deleite de los fanáticos. Los tickets se pueden adquirir a través de allaccess.com.ar, con precios que arrancan en $95.000 (más cargo por servicio) para Campo General, y alcanzan los $240.000 en las plateas Alcorta y Miravé.
Guns N’ Roses: el icónico frontman Axl Rose, y los irremplazables Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo
Un show con clásicos y un gran telonero
Guns N’Roses inició su gira mundial en mayo pasado, con un potente show en el Songdo Moonlight Festival Park de Incheon, Corea del Sur.
Liderados por Axl Rose y Slash, ofrecieron un set de 21 canciones que combinó sus grandes éxitos con sorpresas especialmente pensadas para los fanáticos. Para su llegada a Argentina, se espera que el repertorio incluya canciones similares.
"Welcome to the Jungle"
"Bad Obsession"
"Mr. Brownstone"
"Chinese Democracy"
"Live and Let Die"
"Slither"
"Perhaps"
"Estranged"
"Double Talkin' Jive"
"Coma"
"Sorry"
"Better"
"Knockin' on Heaven's Door"
"It's So Easy"
"Rocket Queen"
"Sweet Child O' Mine"
"November Rain"
"Wichita Lineman"
"Patience"
"Nightrain"
"Paradise City"
Slash, durante la gira "Not in This Lifetime... Tour" en Abu Dhabi, United Arab. REUTERS/Christopher Pike
Su historia con Argentina
A 33 años de su primera visita y con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda liderada por Axl Rose, junto a los infaltables Slash y Duff McKagan, volvió a encender la pasión de sus fans, que desde sus comienzos, se mantuvo latente.
Con su mezcla de crudeza callejera, virtuosismo instrumental y una actitud desafiante que redefinió los límites del rock mainstream, Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia de la música popular, trascendiendo décadas y marcando a millones de personas en todo el mundo.
En plena explosión del glam y el pop, irrumpieron con un sonido feroz y auténtico que devolvió el peligro a la escena, y al mismo tiempo, nos dejaron baladas de un costado inesperadamente sensible. Esa fusión, tan bien sintetizada en el nombre y el emblemático logo, las pistolas y rosas, les valió un lugar encumbrado en la historia del rock.
En 1992, en la cima del reconocimiento internacional, Guns N’ Roses llegó por primera vez a la Argentina y dio un show único. Quienes estuvieron ahí cuentan que ese primer capítulo en la historia que une a los Guns con el público argentino marcó a fuego el lazo que aún hoy es inquebrantable.
Hoy, 33 años después, su regreso promete ser todo un acontecimiento. En 2022 arrasaron River Plate, y ahora redoblan la apuesta con un show bien completo para repasar toda su trayectoria, incluyendo sus hits colosales como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle” y “November Rain”, las baladas que se volvieron himnos, así como canciones de todos sus discos. Cita imperdible con el rock en esta gira que confirma a Guns N’ Roses en la categoría de leyendas vivas.
