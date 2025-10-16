Estadio Tomás Adolfo Ducó

Guns N' Roses en Argentina: habilitan nuevas entradas para los shows del fin de semana

Tras 33 años de su primera presentación en Buenos Aires, Axl Rose, Slash y Duff McKagan ofrecerán dos conciertos explosivos este viernes y sábado. La novedad: la producción liberó más tickets a la venta.