Sofía “Jujuy” Giménez arrancó 2026 enamorada: presentó a su nuevo novio con un ritual

Sofía “Jujuy” Giménez comenzó el 2026 con una novedad que sacudió sus redes: presentó a su nuevo novio con un posteo cargado de romanticismo y un “ritual” de Año Nuevo que, según la creencia popular, ayuda a atraer pareja.
La modelo compartió en Instagram una imagen con su nueva pareja.
La modelo e influencer venía de una separación mediática del polista Bautista Bello, relación que terminó envuelta en polémica tras la difusión de imágenes que derivaron en una ruptura pública.
En sus historias de Instagram, Jujuy compartió una foto abrazada y sonriente junto a su nueva pareja durante los festejos de Año Nuevo y acompañó la postal con un mensaje de sorpresa por este nuevo presente sentimental.
“Y un día me volví a enamorar…”, escribió, y sumó frases de entusiasmo por cómo la encuentra el inicio del año, además de un saludo a sus seguidores con tono festivo y emocional.
Más tarde, también mostró el “gran ritual” con el que celebró el arranque del año: meterse debajo de la mesa a la medianoche durante el brindis, una tradición que muchos asocian con conseguir pareja o encaminar un compromiso en los meses siguientes.