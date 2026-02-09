Derritió las redes

El tierno primer encuentro de Vito, el bebé de Sofía Pachano, con Apolo, el perro de la familia

A pocos días de la llegada de su primer hijo, la artista compartió en Instagram la emoción que vivieron al presentar al recién nacido a su mascota. La publicación se llenó rápidamente de amorosos comentarios, aunque hubo un inesperado cruce con una seguidora que criticó al pequeño.