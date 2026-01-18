Fin de Stranger Things: tres protagonistas reflexionan sobre el cierre de la serie y su paso de estrellas infantiles a adultos
Tras nueve años en pantalla y el final de Stranger Things en Netflix, tres de sus principales protagonistas publicaron un video recordando el impacto de la serie en sus vidas y cómo han transitado de estrellas infantiles a jóvenes adultos. Entre risas, nostalgia y miradas al futuro, el trío compartió un mensaje especial para los fans.
Varios de los protagonistas que crecieron con la serie
El fenómeno televisivoStranger Things llegó a su fin a fines de 2025 con la quinta y última temporada, marcando el cierre de una de las producciones más exitosas de Netflixy del llamado “universo Hawkins”, que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo.
En medio de ese desenlace, varios de los protagonistas que crecieron con la serie —y con el público— compartieron reflexiones y emociones sobre haber sido parte de un fenómeno cultural y sobre su paso de niños actores a jóvenes adultos.
De Stranger Things al crecimiento personal
Uno de los momentos más comentados de los últimos días fue la aparición de Finn Wolfhard (quien interpretó a Mike Wheeler) como anfitrión del programa Saturday Night Live el 17 de enero de 2026, donde fue acompañado por sus excompañeros de elenco Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) durante su monólogo.
Allí, los tres aprovecharon para hablar con humor y sinceridad sobre el fin de Stranger Things y el impacto que tuvo en sus vidas.
Wolfhard, quien comenzó en la serie a los 12 años, recordó con una mezcla de nostalgia y alegría cómo fue crecer ante los ojos del público. Con un tono ligero y autocrítico, bromeó sobre “haber pasado por la pubertad” en directo para millones de espectadores y ahora presentarse como adulto frente a una audiencia global.
En ese contexto, McLaughlin y Matarazzo irrumpieron en el escenario para acompañarlo, y juntos pidieron a la prensa y a los fans que dejen de considerarlos “estrellas infantiles”: “ya somos oficialmente ex estrellas infantiles”, dijeron entre risas.
Evolución de Finn Wolfhard
Este gesto público no solo fue un guiño divertido a la audiencia, sino también un símbolo del cambio que han vivido estos actores, que empezaron su carrera siendo apenas niños y ahora se enfrentan a nuevas etapas en su desarrollo personal y profesional.
Un cierre que marca una generación
Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural que no solo definió una década para muchos espectadores, sino que también forjó la trayectoria artística de sus protagonistas.
A lo largo de cinco temporadas, la historia de un grupo de amigos enfrentando amenazas sobrenaturales en la pequeña ciudad de Hawkins (Indiana) se transformó en un relato que mezcló nostalgia, aventuras y vínculos afectivos que resonaron con audiencias de todas las edades.
Caleb McLaughlin
La serie culminó con un episodio final que cerró múltiples arcos narrativos y despidió a sus personajes tras una batalla definitiva contra las fuerzas del “Upside Down”, el mundo invertido que había sido el epicentro de los conflictos desde la primera temporada.
Para muchos fans, la despedida en pantalla también significó decir adiós a una parte de sus propias historias de crecimiento, pues muchos de ellos también habían acompañado a los protagonistas desde la infancia hasta la adultez.
El video y las intervenciones públicas de Wolfhard, McLaughlin y Matarazzo han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores comparten recuerdos, fotos y fragmentos de la serie que los marcaron.
Además, su aparición en Saturday Night Live fue vista como una especie de cierre simbólico: ya no son los niños que interpretaron a un grupo de amigos en Hawkins, sino jóvenes con una trayectoria propia que ahora mira hacia nuevos desafíos. ¿Qué sigue para ellos?
Gaten Matarazzo
Aunque Stranger Things haya terminado, el futuro profesional de sus protagonistas parece promisorio.
Finn Wolfhard, por ejemplo, ya ha incursionado en otros proyectos cinematográficos y musicales, mientras que Gaten Matarazzo continúa expandiendo su carrera —ya sea en cine, televisión o teatro— y Caleb McLaughlin también ha explorado nuevos caminos creativos fuera de la serie que lo catapultó a la fama.