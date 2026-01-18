Temina un ciclo

Fin de Stranger Things: tres protagonistas reflexionan sobre el cierre de la serie y su paso de estrellas infantiles a adultos

Tras nueve años en pantalla y el final de Stranger Things en Netflix, tres de sus principales protagonistas publicaron un video recordando el impacto de la serie en sus vidas y cómo han transitado de estrellas infantiles a jóvenes adultos. Entre risas, nostalgia y miradas al futuro, el trío compartió un mensaje especial para los fans.