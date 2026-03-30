Suspendieron el rodaje de "Tomb Raider": Sophie Turner sufrió un accidente y la producción está frenada

La esperada adaptación de Tomb Raider para la plataforma Prime Video ha sufrido un inesperado revés. La producción de la serie, que cuenta con la mente creativa de Phoebe Waller-Bridge (célebre por Fleabag), debió paralizar sus actividades luego de que su protagonista, la actriz Sophie Turner, sufriera un accidente.
Desde Amazon MGM Studios confirmaron la noticia a través de un comunicado, intentando llevar tranquilidad a los seguidores de la franquicia. "Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve", explicaron desde el estudio. "Por precaución, la producción se ha interrumpido brevemente para que pueda recuperarse. Esperamos reanudarla lo antes posible", añadieron.
Suspendieron el rodaje de "Tomb Raider" tras un accidente de Sophie Turnet en el set.
Los detalles de la paralización
Aunque el estudio no precisó si la lesión ocurrió durante la filmación de una escena de acción o fuera del set, se estima que el parate durará aproximadamente dos semanas. Durante este periodo de inactividad técnica, se informó que el equipo de producción continuará percibiendo sus salarios habituales.
La serie comenzó su rodaje oficialmente el pasado 15 de enero en el Reino Unido, momento en el que se reveló la primera imagen de la ex estrella de Game of Thrones caracterizada como la icónica arqueóloga Lara Croft.
Este proyecto representa una de las apuestas más ambiciosas de Amazon, buscando revitalizar una marca que ya tuvo exitosas versiones cinematográficas de la mano de Angelina Jolie y Alicia Vikander.
"Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve", explicaron desde el estudio.
Un elenco de lujo y una visión renovada
El accidente de Turner pone una pausa a un rodaje que cuenta con nombres de peso en Hollywood. El reparto incluye figuras de la talla de Sigourney Weaver y Jason Isaacs, además de un sólido grupo de actores como Martin Bobb-Semple, Jack Bannon y Celia Imrie, entre otros.
Bajo la dirección de Jonathan Van Tulleken, la serie promete una narrativa profunda y aventurera, fiel al espíritu de los videojuegos de Crystal Dynamics. La dupla de showrunners integrada por Waller-Bridge y Chad Hodge busca darle un giro fresco al personaje, explorando las facetas más humanas y audaces de Croft en esta nueva era televisiva.
La elección de Turner para este papel no fue casual, ya que la actriz carga con la responsabilidad de heredar un linaje de protagonistas ganadoras del Oscar. Angelina Jolie inmortalizó a la arqueóloga a principios de los 2000, mientras que Alicia Vikander le dio un tono más realista y físico en el reinicio cinematográfico de 2018.
Esta nueva versión para la pantalla chica busca profundizar en la mitología de los videojuegos de Crystal Dynamics, aprovechando el formato episódico para explorar facetas del personaje que el cine, por sus limitaciones de tiempo, no logró abordar.
Por el momento, los fans deberán esperar a que la salud de Turner le permita volver a ponerse las botas de la aventurera más famosa del mundo digital, con la mira puesta en un estreno que, pese a este incidente, sigue siendo uno de los más esperados de la temporada.