La cantante y actriz Taylor Momsen fue hospitalizada después de ser mordida por una araña venenosa mientras su banda, The Pretty Reckless, estaba de gira con AC/DC en México.
Taylor Momsen fue hospitalizada en México tras la picadura de una araña venenosa
La líder de The Pretty Reckless debió recibir atención médica de urgencia durante su estancia en el país. A través de sus redes, la cantante compartió detalles del incidente y su estado actual.
La artista permaneció internada por una noche hasta recibir el alta médica. Finalmente, pudo subir al escenario para cantar junto a su banda.
A través de un posteo en sus redes sociales, la cantante notificó a sus seguidores sobre su estado de salud tras la picadura de araña: “Hospital hoy, show mañana. Las arañas venenosas NO SON BUENAS, pero el show debe continuar. Nos vemos mañana, Ciudad de México”, escribió el miércoles.
Aunque al principio el pronóstico no era bueno, Momsen pudo recuperarse favorablemente del incidente.
“O simplemente paso la noche en el hospital... Gracias a los increíbles médicos que, bueno, ellos saben ❤️❤️❤️”, publicó desde el hospital.
En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se puede ver cómo la mordedura le provocó una erupción irregular que se extendía hasta la rodilla.
“Después de pasar la noche en emergencias, los grandes doctores de México hicieron para que yo pudiera ver a todos ustedes, personas increíbles, esta noche. Voy a actualizar sobre mi salud otro día", celebró en su Instagram, con los videos del show.
No es la primera vez que Momsen atraviesa por una situación similar. Dos años atrás fue mordida por un murciélago y tuvo que recibir una inyección contra la rabia.