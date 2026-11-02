Un accidente en el set de grabación de la película “The Batman Part II” obligó a suspender de manera temporal el rodaje en la ciudad de Leavesden, Reino Unido, cuando el Batimóvil atropelló a un actor, que tras el episodio recibió atención médica en un hospital y atraviesa la recuperación en su casa.
Volvieron a detener el rodaje de “Batman 2”: el Batimóvil atropelló a un actor
La persona lesionada se recupera en su casa. Por el momento, la fecha de estreno de la segunda parte de la película se mantiene para el 18 de febrero de 2028.
Una fuente de la producción a cargo de la compañía Warner Bross describió lo sucedido: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”.
Cambio temporal en la dirección
Por su parte, la segunda parte de la saga atraviesa un cambio en la dirección debido a que director Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales, según se informó a principios de mes; y su lugar es ocupado por Steven Soderbergh.
Uno de los integrantes de los actores que se refirió a esta modificación fue nada menos que, Pattinson, el protagonista y quien volverá a interpretar el mítico personaje de DC.
El respaldo del protagonista
“Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”, dijo el actor.
En tanto, la producción retomó actividades en el mismo complejo tras la pausa. Matt Reeves se apartó por motivos personales y Steven Soderbergh asumió la dirección. La fecha de estreno se mantiene para el 18 de febrero de 2028.