El actor estadounidense Tom Skerritt, conocido por su papel en la serie de televisión Picket Fences y en las películas Alien y Top Gun, ha fallecido a los 93 años, según ha informado su familia.
Murió Tom Skerritt, conocido por películas como Top Gun, Magnolias de acero y Alien
La familia del actor dijo que será recordado "por su creencia de que las historias pueden ayudar a las personas a sanar, encontrar un propósito y generar cambios".
Skerritt falleció el miércoles por causas naturales, según informó su familia: "Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas".
En una carrera de seis décadas, participó en películas y series de televisión, como Mash, A River Runs Through It y Ted. También fue cofundador de TheFilmSchool en Seattle para apoyar a la nueva generación de cineastas y narradores.
Su familia dijo que será recordado "por su creencia de que las historias pueden ayudar a las personas a sanar, encontrar un propósito y generar cambios".
Sus inicios y primeros papeles
La estrella bigotuda de varias películas de éxito del siglo XX nació en 1933 en Detroit, Michigan, y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de dedicarse a la actuación, interpretando varios papeles militares.
Hizo su debut cinematográfico en 1962 junto a un joven Robert Redford en War Hunt y años más tarde volvió a trabajar con Redford en el drama de época de 1992, A River Runs Through It, protagonizado por Brad Pitt.
El papel que catapultó a Skerritt a la fama fue el del cirujano del ejército estadounidense Duke Forrest en la comedia de 1970 sobre la Guerra de Corea, M*A*S*H, en la que también actuaron Donald Sutherland, Elliott Gould y Sally Kellerman.
La exitosa película, estrenada en medio de la agitación social por la guerra de Vietnam, fue nominada a cinco premios Óscar y adaptada para televisión dos años después.
El impacto de Alien
También protagonizó junto a Sigourney Weaver la película de ciencia ficción Alien de 1979, que obtuvo dos nominaciones al Oscar y dio lugar a tres secuelas y varios proyectos de cruce de franquicias.
"La espontaneidad y el impulso son lo que marca la diferencia, y eso es lo que sentí que teníamos con 'Alien'", dijo Skerritt en una entrevista de 2019, según la agencia de noticias Reuters.
"Todos conectamos de inmediato."
Skerritt comentó que una de las cosas que más le gustó cuando leyó el guion por primera vez fue que "la mujer se convierte en una heroína", refiriéndose al personaje de Weaver, Ripley.
A lo largo de su carrera, protagonizó películas junto a varias actrices de gran talento.
Lauren Holly, la actriz de Picket Fences que interpretó a la lugarteniente de Skerritt en la serie, lo describió en un homenaje como "nuestro líder".
«Su ejemplo hizo que esos años fueran una alegría inmensa, y todos lo queríamos y respetábamos muchísimo», escribió Holly, añadió: «Se preocupaba profundamente por su familia, tanto la de casa como la del trabajo. Se preocupaba profundamente por su planeta y por todos sus habitantes. Tuvo un gran impacto en mi vida, y muchos de los recuerdos que tengo de él incluyen momentos en los que compartimos risas incontenibles».
Skerritt también tuvo papeles como invitado en la pequeña pantalla en The West Wing, Madam Secretary, Law & Order: SVU y Huff. Volvió a trabajar con Field interpretando al patriarca de la familia, William Walker, en el drama Brothers & Sisters entre 2007 y 2009.
Tuvo una participación de seis episodios en Cheers interpretando a Evan Drake, el jefe del que Rebecca Howe estaba enamorada.
En un comunicado, la familia de Skerritt afirmó que deja un "legado que trasciende con creces la pantalla".
Skerritt, una firme defensora del poder de la narración, ayudó a fundar TheFilmSchool en Seattle y fue cofundadora del Red Badge Project, que ayuda a los veteranos a superar el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión escribiendo y compartiendo sus experiencias.
Inspirado en parte por su experiencia filmando "El río de la vida", también creía en la importancia de proteger el mundo natural.
Creó la serie documental Reflections of the River sobre los ríos de Estados Unidos y apoyó la conservación de los ríos.
A Skerrit le sobreviven su tercera esposa, Julie, cinco hijos y varios nietos.