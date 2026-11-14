Emma Watson protagonizó un inesperado momento durante una de sus últimas apariciones públicas en Los Ángeles. La actriz británica sufrió una caída cuando llegaba a una exclusiva fiesta organizada por la revista GQ en el emblemático hotel Chateau Marmont. El episodio quedó registrado por los fotógrafos que aguardaban la llegada de las celebridades.
Emma Watson sufrió una aparatosa caída frente a los fotógrafos en una fiesta de Hollywood
La actriz de Harry Potter perdió el equilibrio al llegar a un exclusivo evento en Los Ángeles. Se levantó rápidamente, se tomó el episodio con humor y continuó con su noche.
La intérprete de Hermione Granger en la saga Harry Potter asistió el jueves por la noche a la 31ª edición de los premios GQ Men of the Year, una celebración que reunió a destacadas figuras del cine, la música y el entretenimiento internacional.
Según publicó el portal estadounidense Page Six, Watson perdió el equilibrio mientras caminaba por el pronunciado acceso al establecimiento. Los tacos de sus zapatos, de diseño blanco y negro a rayas, le jugaron una mala pasada y provocaron el traspié.
La actriz, de 36 años, logró incorporarse rápidamente y se tomó el episodio con humor. Después de levantarse, se rio frente a los presentes y continuó su recorrido hacia el interior del hotel, acompañada por un hombre rubio que vestía una chaqueta negra.
El incidente llamó la atención por tratarse de una de las apariciones públicas poco frecuentes de la artista, que en los últimos años mantuvo un perfil más reservado y alejado de las grandes producciones cinematográficas.
Una noche de estrellas
Para la ocasión, Watson eligió un minivestido negro combinado con un abrigo vintage de Valentino, con llamativos detalles multicolores. Completó el conjunto con un collar dorado, aros y un bolso negro cruzado.
Los zapatos de taco alto, con un diseño geométrico en blanco y negro, fueron los protagonistas involuntarios de la caída que quedó registrada en imágenes.
A diferencia de otras figuras invitadas, la actriz no posó ante los fotógrafos en la alfombra roja. Su ingreso al Chateau Marmont se produjo en medio de la expectativa por la celebración, que tuvo como anfitriones a Matt Damon, Andrew Garfield y Chris Rock.
La lista de invitados incluyó también a Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel, Ayo Edebiri, Don Cheadle, Jason Bateman, Tracee Ellis Ross, Halle Bailey, Ice Spice y Patrick Schwarzenegger, entre otras personalidades.
El evento distinguió a distintas figuras de la industria del entretenimiento. Damon fue reconocido como Leading Man of the Year, Garfield recibió el reconocimiento Performer of the Year y Chris Rock fue distinguido como Auteur of the Year.
No fue la primera vez que Watson visitó el exclusivo establecimiento durante las últimas semanas. En octubre también había asistido a una celebración posterior a la gala del Academy Museum, aunque en aquella oportunidad decidió no participar de la ceremonia principal.
Su vida personal
La aparición de la actriz también se produjo en medio de la atención mediática que despierta su vida sentimental. Watson mantiene una relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, integrante de una de las familias empresariales más importantes de México.
La pareja había sido vinculada sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2025, cuando ambos fueron vistos en Courchevel, Francia. En marzo de 2026, su romance quedó expuesto públicamente a partir de imágenes en las que aparecían besándose en un aeropuerto mexicano.
El empresario no acompañó a Watson en sus últimas apariciones en Los Ángeles, incluida la fiesta de GQ.
La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger durante las ocho películas de Harry Potter, suele mantener su vida privada lejos de la exposición pública.
En distintas entrevistas manifestó que valora especialmente relacionarse con personas que no estén familiarizadas con su trayectoria cinematográfica. Incluso contó que le resulta un alivio conocer a alguien que no tenga presente su fama o sus personajes.
Mientras tanto, su caída frente al Chateau Marmont se convirtió en una de las imágenes más comentadas de su reciente aparición en Hollywood.