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"Practicando"

Uno de los ladrones del Robo del Siglo volvió a ser tendencia por una insólita publicación

Luis Vitette compartió una imagen junto a una caja fuerte, realizó una irónica referencia en redes sociales y rápidamente generó cientos de reacciones entre los usuarios.

Se trata de Luis Vitette, quien tiene prohibido ingresar a la Argentina.Se trata de Luis Vitette, quien tiene prohibido ingresar a la Argentina.
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Luis Vitette volvió a generar repercusión en redes sociales con una publicación vinculada al histórico Robo del Siglo. El exintegrante de la banda compartió una imagen junto a una caja fuerte y realizó una broma que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

El uruguayo, conocido por haber participado del asalto al Banco Río de Acassuso en 2006, utilizó su cuenta de X para compartir una fotografía en la que aparece posando junto a una caja fuerte.

Mirá tambiénEl robo del siglo estuvo a un paso de repetirse

“Practicando, buen día”, escribió Vitette en el mensaje que acompañó la imagen. La publicación llamó la atención de inmediato y acumuló cientos de comentarios y reacciones en cuestión de minutos.

Muchos usuarios recordaron el histórico golpe al banco, considerado uno de los robos más resonantes de la historia argentina por la complejidad de su ejecución y por la fuga de los delincuentes a través de túneles.

La insólita broma de uno de los integrantes del Robo del Siglo.La insólita broma de uno de los integrantes del Robo del Siglo.

Otra broma relacionada con cajas fuertes

Horas después, Vitette volvió a generar repercusión con otra intervención en redes sociales. En esta ocasión, respondió a un usuario que pedía ayuda porque tenía una caja fuerte averiada con documentación importante en su interior.

“Lástima que no puedo entrar a ese país”, respondió el uruguayo, en referencia a la prohibición judicial que le impide ingresar legalmente a la Argentina.

Vitette con una camiseta de Racing y mate.Vitette con una camiseta de Racing y mate.

El comentario también se viralizó y volvió a instalar su nombre entre las tendencias de la plataforma.

Su situación judicial

Vitette recuperó la libertad en 2013, luego de cumplir parte de la condena unificada de 21 años y seis meses que recibió por distintos delitos, entre ellos el Robo del Siglo.

Tras salir de prisión fue expulsado hacia Uruguay, su país de origen, y desde entonces tiene prohibido ingresar al territorio argentino.

En varias oportunidades intentó obtener autorizaciones judiciales para volver al país, aunque todos los pedidos fueron rechazados por la Justicia.

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