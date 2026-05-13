Luis Vitette volvió a generar repercusión en redes sociales con una publicación vinculada al histórico Robo del Siglo. El exintegrante de la banda compartió una imagen junto a una caja fuerte y realizó una broma que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
Uno de los ladrones del Robo del Siglo volvió a ser tendencia por una insólita publicación
Luis Vitette compartió una imagen junto a una caja fuerte, realizó una irónica referencia en redes sociales y rápidamente generó cientos de reacciones entre los usuarios.
El uruguayo, conocido por haber participado del asalto al Banco Río de Acassuso en 2006, utilizó su cuenta de X para compartir una fotografía en la que aparece posando junto a una caja fuerte.
“Practicando, buen día”, escribió Vitette en el mensaje que acompañó la imagen. La publicación llamó la atención de inmediato y acumuló cientos de comentarios y reacciones en cuestión de minutos.
Muchos usuarios recordaron el histórico golpe al banco, considerado uno de los robos más resonantes de la historia argentina por la complejidad de su ejecución y por la fuga de los delincuentes a través de túneles.
Otra broma relacionada con cajas fuertes
Horas después, Vitette volvió a generar repercusión con otra intervención en redes sociales. En esta ocasión, respondió a un usuario que pedía ayuda porque tenía una caja fuerte averiada con documentación importante en su interior.
“Lástima que no puedo entrar a ese país”, respondió el uruguayo, en referencia a la prohibición judicial que le impide ingresar legalmente a la Argentina.
El comentario también se viralizó y volvió a instalar su nombre entre las tendencias de la plataforma.
Su situación judicial
Vitette recuperó la libertad en 2013, luego de cumplir parte de la condena unificada de 21 años y seis meses que recibió por distintos delitos, entre ellos el Robo del Siglo.
Tras salir de prisión fue expulsado hacia Uruguay, su país de origen, y desde entonces tiene prohibido ingresar al territorio argentino.
En varias oportunidades intentó obtener autorizaciones judiciales para volver al país, aunque todos los pedidos fueron rechazados por la Justicia.