La situación de Zulma Lobato volvió a generar preocupación luego de que fuera encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná.
Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná
La mediática fue hallada en inmediaciones del Hospital San Martín de la capital entrerriana. Tras la intervención de personal municipal, aceptó ser trasladada a una residencia temporal donde permanecerá mientras un equipo interdisciplinario evalúa su situación y busca contactar a familiares.
La figura mediática recibió asistencia de la Municipalidad, que activó el protocolo previsto para personas en condiciones de vulnerabilidad y dispuso su traslado voluntario a un alojamiento temporal.
Las autoridades ahora intentan reconstruir cómo llegó a la capital entrerriana y establecer contacto con familiares o personas de su entorno que puedan acompañarla.
La intervención comenzó tras un aviso
Según informó la Municipalidad de Paraná, el caso se conoció durante la tarde del miércoles, cuando distintas áreas municipales recibieron avisos sobre la presencia de una mujer en situación de calle en la zona del Hospital San Martín y en otros sectores de la ciudad.
Al confirmar que se trataba de Zulma Lobato, se puso en marcha el operativo que habitualmente se aplica para asistir a personas que atraviesan este tipo de situaciones.
El secretario de Desarrollo Humano del municipio, Enrique Ríos, explicó que los equipos sociales dialogaron con la artista y le ofrecieron alojamiento en una residencia municipal. La propuesta fue aceptada de manera voluntaria, por lo que fue trasladada al lugar para pasar la noche bajo resguardo.
De acuerdo con el funcionario, al momento de la intervención Lobato se encontraba estable desde el punto de vista físico, aunque presentaba dificultades para ubicarse en tiempo y espacio.
Esa situación llevó a que el municipio dispusiera una evaluación integral por parte de profesionales de distintas áreas para determinar cuáles serán los pasos a seguir.
Las autoridades señalaron que durante la primera noche en la residencia municipal no se registraron inconvenientes y que el objetivo inmediato es conocer con mayor precisión su situación personal, sanitaria y social.
También buscan establecer si viajó a Paraná para encontrarse con algún familiar o conocido, o si llegó a la ciudad por otros motivos que todavía no pudieron ser esclarecidos.