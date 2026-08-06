Preocupación

Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná

La mediática fue hallada en inmediaciones del Hospital San Martín de la capital entrerriana. Tras la intervención de personal municipal, aceptó ser trasladada a una residencia temporal donde permanecerá mientras un equipo interdisciplinario evalúa su situación y busca contactar a familiares.