Zulma Lobato se separó de su novio plomero y explicó las razones: "No me..."

La historia había salido a la luz hace apenas unos días, cuando Jazmín La Cuerpo contó públicamente que Zulma estaba en pareja. La noticia había despertado expectativa entre sus seguidores, sobre todo por el entusiasmo con el que se la había visto en esa nueva etapa sentimental.
Sin embargo, el vínculo duró mucho menos de lo esperado. En un video compartido por La Pepona, Zulma habló del tema desde su casa, en una charla distendida, y confirmó que ya no sigue con Claudio.
Al explicar los motivos de la ruptura, la mediática sostuvo que la relación no terminó de funcionar. Según contó, lo que terminó inclinando la balanza fue la falta de conexión y de calidez en el vínculo con su ahora expareja.
La parte más filosa de su relato apareció cuando se refirió a la intimidad de la pareja. Allí dejó entrever que no encontró química suficiente con el plomero y que esa decepción terminó apagando rápidamente el entusiasmo inicial. Zulma fue contundente al asegurar que el desempeño de Claudio no estuvo a la altura de sus expectativas, lo que terminó por apagar la llama del amor. "La tiene chiq¨¨t¨. No me calent¨", reveló con sinceridad.
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Lejos de mostrarse abatida, Zulma dio señales de querer dar vuelta la página. En esa misma conversación aseguró que ahora prefiere enfocarse en ella misma y en el cariño de Estrella, su perrita de 12 años, a la que considera parte central de su vida.
Aunque su entorno le recordó que todavía tiene pretendientes y posibilidades de volver a enamorarse, Zulma se mostró escéptica frente a la chance de iniciar pronto otra relación. Su postura, por ahora, parece estar más cerca de la soltería que de una nueva apuesta amorosa.
El contraste con la presentación inicial del romance no pasó inadvertido. Cuando Jazmín mostró las fotos de la pareja, Zulma se había mostrado conforme con Claudio, mientras que él la había definido como una buena mujer. Pocos días después, la historia tomó un giro por completo distinto.