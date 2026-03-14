Zulma Lobato presentó a su nuevo novio y un detalle se volvió viral en las redes
La mediática sorprendió al presentar oficialmente a Claudio, el hombre que llegó a su vida para realizar un arreglo doméstico y terminó conquistando su corazón. Los detalles de una convivencia que nació entre cañerías y promesas de cuidado mutuo.
Según pudo saberse, el vínculo nació a partir de un servicio técnico en el hogar de Zulma que derivó en charlas y, posteriormente, en un romance.
Zulma Lobato vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos de los episodios de inseguridad o los problemas de salud que marcaron su último año. La mediática confirmó que está enamorada y que ya proyecta pasar por el altar junto a Claudio, un hombre que llegó a su vida de la manera menos pensada: trabajando en su domicilio.
Un flechazo entre cañerías y promesas
La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Jazmín "La Cuerpo", allegada a la artista, quien compartió imágenes de la pareja. "Me encanta", reconoció Zulma visiblemente entusiasmada con su presente sentimental. Por su parte, Claudio, de oficio plomero, se mostró más cauto ante las cámaras, definiendo a Lobato simplemente como "una señora buena", una frase que no tardó en despertar suspicacias entre los seguidores de la mediática.
Según pudo saberse, el vínculo nació a partir de un servicio técnico en el hogar de Zulma que derivó en charlas y, posteriormente, en un romance. "Lo que empezó como un simple servicio terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad", expresó "La Cuerpo", quien además confirmó que será la encargada de organizar la boda, cumpliendo el histórico sueño de Zulma de vestirse de blanco.
La mediática confirmó que está enamorada y que ya proyecta pasar por el altar junto a Claudio.
La desconfianza de los fans
A pesar de la alegría de la protagonista, el anuncio no estuvo exento de polémica. Los usuarios de redes sociales recordaron rápidamente los recientes traspiés de la artista, manifestando su preocupación por la integridad de Zulma.
"Mmm, permítanme dudar. Zulma está todo el tiempo sola y es vulnerable", "Cuidado Zulmita" y "Dejá de actuar, nadie te cree", fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación original. El escepticismo radica en el historial de estafas que ha sufrido la mediática, quien en más de una ocasión fue blanco de engaños por parte de personas que se acercaron con aparentes intenciones sentimentales.
"Me encanta", reconoció Zulma visiblemente entusiasmada con su presente sentimental.
Un historial de alarmas y resiliencia
Cabe recordar que la vida de Lobato ha sido una montaña rusa de dificultades en los últimos meses. En octubre pasado, su representante, Lautaro Reyes, inició una búsqueda desesperada tras denunciar que se la habían llevado por la fuerza. Finalmente, fue hallada en el hospital de Vicente López con un cuadro de desnutrición y deshidratación.
A ese drama se le sumó una estafa sufrida en Entre Ríos, donde un hombre la engañó con una falsa propuesta de casamiento para terminar robándole sus ahorros. Ante estos antecedentes, el entorno de la artista se mantiene alerta, aunque Zulma prefiere enfocarse en el presente y en la posibilidad de concretar, finalmente, su esperado casamiento.
Entre el sueño y la cautela
Zulma Lobato vuelve a intentar escribir un capítulo feliz en una biografía marcada por la soledad y el aprovechamiento ajeno. Mientras los preparativos para la fiesta avanzan y el vestido blanco asoma en el horizonte, queda flotando en el aire el deseo de que esta vez, el amor sea el refugio que tanto buscó y no una nueva emboscada del destino.