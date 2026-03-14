Apostó al amor

Zulma Lobato presentó a su nuevo novio y un detalle se volvió viral en las redes

La mediática sorprendió al presentar oficialmente a Claudio, el hombre que llegó a su vida para realizar un arreglo doméstico y terminó conquistando su corazón. Los detalles de una convivencia que nació entre cañerías y promesas de cuidado mutuo.