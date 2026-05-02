Un violento accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio porteño de Balvanera, donde un patrullero de la Policía de la Ciudad chocó contra un vehículo particular. El hecho dejó un saldo de siete personas heridas.
Siete heridos tras un choque entre patrullero y auto en Buenos Aires
En la intersección de Corrientes y Callao, un patrullero colisionó con un automóvil, resultando en múltiples heridos y complicaciones en el tráfico durante horas.
El siniestro se produjo alrededor de las 5:45 en la intersección de la avenida Corrientes y Callao, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que aún se investigan, el móvil policial impactó contra un Audi A3 en el que se trasladaban cinco personas.
Como consecuencia del fuerte choque, el patrullero terminó volcado sobre uno de sus laterales. Además, una moto Honda CB 190 que estaba estacionada en el lugar también resultó dañada.
Siete heridos y traslados
Según las primeras informaciones, tanto los ocupantes del auto como los dos efectivos que viajaban en el patrullero sufrieron heridas. El Sistema de Atención Médica de Emergencias intervino en el lugar y trasladó a los policías al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.
Por su parte, el acompañante del Audi, un hombre venezolano de 28 años, fue derivado al Hospital Rivadavia. El resto de los involucrados recibió atención médica en el lugar del accidente.
Operativo y tránsito afectado
En la zona trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron tareas de seguridad, incluyendo la neutralización de la energía eléctrica de los vehículos para evitar mayores riesgos.
El incidente generó complicaciones en el tránsito durante varias horas, ya que el patrullero quedó lateralizado sobre la calzada. Las autoridades intentan determinar las causas que provocaron el impacto en este punto neurálgico del centro porteño.