Buenos Aires: un obrero cayó a un pozo en una obra y tuvo que ser rescatado por los bomberos

Un operario de 39 años cayó a un pozo en una obra en construcción. Bomberos del GER lo rescataron y el SAME lo trasladó al Hospital Argerich con politraumatismos.

Un operario de 39 años resultó herido este viernes tras caer a un pozo en una obra en construcción en el barrio porteño de Constitución.

Según fuentes oficiales, el accidente ocurrió en la esquina de la calle Perú y la avenida Brasil, donde la víctima sufrió politraumatismos.

Ante la emergencia, bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER) montaron un operativo en el lugar y lograron sacar al trabajador del pozo.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió al hombre y lo trasladó al Hospital Argerich para su atención médica.

