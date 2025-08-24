Choque frontal en el ingreso sur a Recreo sin heridos de gravedad

En la noche del sábado, un violento accidente de tránsito se produjo en el acceso sur de la ciudad de Recreo. El episodio ocurrió cerca de las 23.10, sobre la Ruta Nacional N°11 y Facundo Quiroga, cuando dos vehículos que circulaban en direcciones opuestas impactaron de frente.
Según las primeras pericias, una camioneta Ford F100 gris circulaba en sentido sur-norte por la ruta, cuando de manera imprevista se cruzó un Chevrolet Corsa gris, que venía en dirección contraria. La colisión fue inevitable y ambos rodados terminaron con importantes daños materiales.
Los involucrados
En los vehículos viajaban tres hombres, de 30, 31 y 42 años, quienes milagrosamente resultaron sin lesiones a pesar de la violencia del impacto.
Una unidad sanitaria del 107, acudió al lugar y examinó a los ocupantes, confirmando que ninguno presentaba dolencias ni heridas. Incluso, los propios protagonistas del siniestro rechazaron ser trasladados a un centro de salud.
Trabajo en la escena
Hasta la zona del siniestro llegaron efectivos policiales y peritos de tránsito para realizar las diligencias de rigor.
Los uniformados trabajaron para establecer las causas del accidente mientras que los inspectores dispusieron un operativo de tránsito en el sector.
