Siniestro vial con suerte

Choque frontal en el ingreso sur a Recreo sin heridos de gravedad

Dos vehículos protagonizaron un fuerte impacto en la ruta nacional N°11. Por fortuna sus ocupantes salieron ilesos y no requirieron asistencia hospitalaria.

La imagen da cuenta de la violencia que tuvo el encontronazo.
 14:51
Por: 

En la noche del sábado, un violento accidente de tránsito se produjo en el acceso sur de la ciudad de Recreo. El episodio ocurrió cerca de las 23.10, sobre la Ruta Nacional N°11 y Facundo Quiroga, cuando dos vehículos que circulaban en direcciones opuestas impactaron de frente.

Según las primeras pericias, una camioneta Ford F100 gris circulaba en sentido sur-norte por la ruta, cuando de manera imprevista se cruzó un Chevrolet Corsa gris, que venía en dirección contraria. La colisión fue inevitable y ambos rodados terminaron con importantes daños materiales.

Los involucrados

En los vehículos viajaban tres hombres, de 30, 31 y 42 años, quienes milagrosamente resultaron sin lesiones a pesar de la violencia del impacto.

Una unidad sanitaria del 107, acudió al lugar y examinó a los ocupantes, confirmando que ninguno presentaba dolencias ni heridas. Incluso, los propios protagonistas del siniestro rechazaron ser trasladados a un centro de salud.

Trabajo en la escena

Hasta la zona del siniestro llegaron efectivos policiales y peritos de tránsito para realizar las diligencias de rigor.

Los uniformados trabajaron para establecer las causas del accidente mientras que los inspectores dispusieron un operativo de tránsito en el sector.

