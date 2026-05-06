Dos operarios murieron en la provincia de Salta tras un accidente laboral ocurrido mientras realizaban tareas de mantenimiento en una red cloacal. El hecho tuvo lugar en la localidad de Rivadavia Banda Sur y generó conmoción en la comunidad, mientras avanza la investigación para establecer las causas y posibles responsabilidades.
Murieron dos operarios en Salta mientras reparaban una cloaca: investigan las causas del accidente
El hecho ocurrió en Rivadavia Banda Sur durante tareas de mantenimiento. Otros dos trabajadores resultaron heridos y permanecen internados. La Justicia intenta determinar cómo se produjo el episodio.
Durante tareas de mantenimiento
El episodio ocurrió en un predio ubicado al final de la calle Diego Lucero, donde trabajadores de la empresa Aguas del Norte realizaban tareas sobre una tubería cloacal. Según los primeros datos, por motivos que aún no fueron determinados, los operarios cayeron en un sector profundo cercano a piletones o a un pozo del sistema sanitario.
Un vecino de la zona advirtió la situación y dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de emergencia con intervención policial y sanitaria. Sin embargo, la gravedad del incidente impidió revertir el desenlace.
De acuerdo con la información disponible, uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el segundo falleció horas más tarde, alrededor de las 21.30, durante el traslado hacia el hospital de la ciudad de Orán.
Además de las víctimas fatales, otros dos operarios que participaban de las tareas resultaron afectados y fueron derivados a un centro de salud, donde permanecen internados bajo observación médica.
Las circunstancias del accidente aún no están claras. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental en una zona de trabajo de difícil acceso, aunque no se descartan otras variables vinculadas a las condiciones operativas o de seguridad.
Investigación en marcha
Tras el hecho, la fiscalía interviniente ordenó la preservación del lugar y la realización de peritajes técnicos para determinar qué ocurrió. Las tareas incluyen el análisis de la infraestructura cloacal, las condiciones en las que se realizaban los trabajos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Desde la empresa Aguas del Norte expresaron su “profundo dolor” por la muerte de los trabajadores y señalaron que se encuentran colaborando con la investigación. También indicaron que se activaron mecanismos de asistencia para acompañar a las familias de las víctimas.