“Transferencia ilegítima de fondos”

La Corte interviene en una demanda de provincias por la protección de los bosques

El Tribunal declaró su competencia en la causa planteada por Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional, por la disolución de un fondo destinado a esa finalidad. El planteo se suma a otro presentado por Greenpeace. El gobierno deberá responder en un plazo de 60 días.