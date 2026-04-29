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Prorrogan la expropiación de terrenos para preservar restos del fuerte de Sancti Spiritu

Los trabajos arqueológicos apuntan a rescatar, preservar y conservar el yacimiento de lo que fue el primer asentamiento español en lo que hoy es la Argentina. Subsisten tres lotes en los cuales no ha concluido el proceso de toma de terrenos por parte del Estado.