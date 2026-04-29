En votación dividida, la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con la aprobación de una futura ley para prorrogar una norma que avala la posibilidad de expropiar tres lotes de terreno en la actual localidad de Gaboto, departamento San Jerónimo, a los fines de avanzar en la investigación arqueológica de lo que fue el fuerte de Sancti Spiritu, el primer asentamiento español en la zona del Río de la Plata.
Prorrogan la expropiación de terrenos para preservar restos del fuerte de Sancti Spiritu
Los trabajos arqueológicos apuntan a rescatar, preservar y conservar el yacimiento de lo que fue el primer asentamiento español en lo que hoy es la Argentina. Subsisten tres lotes en los cuales no ha concluido el proceso de toma de terrenos por parte del Estado.
El proyecto ingresado por el socialista Rubén Galassi contó con 36 votos positivos y el rechazo de otros 6 legisladores; ahora pasó en revisión al Senado.
El propio Galassi se encargó de fundamentar la prórroga de la expropiación y de resaltar la importancia del sitio arqueológico y del trabajo que se está haciendo con apoyo de organismos internacionales, recordando que 2027 se cumplirán 500 años del establecimiento de ese primer asentamiento español en el actual territorio argentino.
"Hoy desde el gobierno de Santa Fe, a través de los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Cambio Climático se avanza en un proyecto integral de actualización para el espacio y sitio arqueológico del Parque del Fuerte Sancti Espíritus de la localidad de Puerto Gaboto, a partir del financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo. Esto se enmarca en el proyecto Espacios Museológicos de Educación Ambiental Integral para la Acción Climática y la conservación de la biodiversidad", fundamentó Galassi al presentar el tema.
Añadió que se trabaja de manera interdisciplinaria en el armado de un master plan que incluirá una obra muy importante para este sitio y que posibilitará una propuesta innovadora de construcción de un nuevo museo, centro de interpretación, reserva técnica, área de investigación, salón auditorio, mirador entre otros espacios.
"Cercanos al aniversario de los 500 años de la llegada de inmigrantes españoles a la hoy localidad de Puerto Gaboto (en junio de 1527) y del primer encuentro/choque entre culturas que allí se produce, se inscribe la nueva tarea de trabajo e intervención en el sitio arqueológico Parque del Fuerte sumando la propuesta de actualización de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente", explicó.
En mayo de 2025 se realizó una nueva campaña arqueológica en el Parque del Fuerte de Gaboto con la participación de investigadores de la Universidad del País Vasco, con quienes la provincia mantienen lazos institucionales para continuar proyectando acciones en conjunto.
"Este emplazamiento reviste características excepcionales dentro del proceso de expansión europea en América. Se trata de un asentamiento temprano, localizado fuera del área caribeña como resultado de un cambio de ruta, y representa además el inicio del período colonial en la Cuenca del Río de la Plata. Por ello, la búsqueda, localización e identificación del emplazamiento original del Fuerte Sancti Spiritu ha despertado, durante décadas, el interés de investigadores e instituciones de la región", subrayó el diputado socialista.
Destacó al hablar en el recinto que "la relevancia de los hallazgos producidos en las últimas décadas comprometió a las instituciones y especialistas involucrados a profundizar los esfuerzos destinados a comprender el contexto ambiental, social e histórico en el que tuvieron lugar los primeros contactos entre los europeos que arribaron al sur del continente y las sociedades americanas preexistentes. Dichos avances tornaron indispensable garantizar la preservación, protección y difusión de este patrimonio, promover la circulación de los nuevos conocimientos en los distintos niveles educativos y académicos, y favorecer su apropiación social por parte de la comunidad".
El Gobierno de Santa Fe, a partir del año 2012 y por intermedio del entonces Ministerio de Innovación y Cultura, destinó recursos concretos para consolidar las investigaciones vinculadas al Fuerte Sancti Spiritu, diseñando y ejecutando un proyecto de gestión patrimonial que amplió los alcances del proyecto arqueológico original.
En ese marco, el entonces gobernador Antonio Bonfatti remitió a la Legislatura el proyecto de ley mediante el cual se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y bienes muebles necesarios para rescatar, preservar y conservar el yacimiento arqueológico donde se encuentran los restos del Fuerte Sancti Spiritu.
El predio involucrado, de aproximadamente seis hectáreas de superficie total, se encuentra emplazado en un entorno de extraordinario valor natural, ambiental y cultural, rodeado por los ríos Carcarañá y Coronda y en vinculación con el Parque Nacional Islas de Santa Fe, la Reserva Hídrica Natural Río Carcarañá y el Sitio Ramsar Delta del Paraná. "Se configura así un área de singular relevancia que merece ser preservada, jerarquizada y puesta en valor", señaló Galassi.
La Ley N° 13.434, sancionada el 4 de noviembre de 2014, permitió avanzar en el objetivo mediante la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de diecisiete lotes. Habiéndose vencido los plazos legales, subsisten tres lotes respecto de los cuales la acción expropiatoria no pudo ser completada y por ello la necesidad de la prórroga.
"El objetivo de la ley es dar continuidad a los trabajos desarrollados durante los últimos años y, al mismo tiempo, a reafirmar el compromiso del Estado provincial con la protección, preservación y puesta en valor de un sitio de indudable trascendencia histórica, arqueológica, educativa y cultural para la provincia de Santa Fe y para el país", señaló Galassi.
Relevancia histórica
El primer asentamiento europeo en territorio argentino fue el Fuerte Sancti Spiritu en la hoy localidad de Gaboto, departamento de San Jerónimo. En junio de 2027 se cumplirán 500 años del encuentro entre culturas entre los conquistadores españoles y las poblaciones originarias que habitaban el lugar,
En el año 2006 se inició una exhaustiva investigación arqueológica para lograr la localización del Fuerte.
Tres años más tarde, el proyecto tuvo el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en 2010, el equipo de la Universidad del País Vasco conocido como Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC) se sumó a la labor que ya venían desarrollando investigadores y profesionales santafesinos.
Desde el año 2012 se decidió profundizar el proceso de investigación y se trabajó en el diseño y ejecución del proyecto de Gestión Patrimonial que amplió los horizontes del proyecto arqueológico en esta parte de la historia del territorio.
En diciembre de 2019, la Ley N 13.434 de declaración de utilidad pública de los terrenos para la creación del Parque del Fuerte involucra aproximadamente una superficie de seis hectáreas.
Dentro de estos terrenos, y prácticamente sobre el sector de las excavaciones, se encontraba un asentamiento. A través de los años se propiciaron gestiones para la localización de estas familias en un plan de viviendas, garantizando el acceso a la propiedad de la tierra y mejoramiento de la calidad de vida.
Se inició así al proceso de investigación arqueológica, pero acompañando ese recorrido con la participación de la comunidad a través de diferentes instancias y actividades que llevaron a la apertura del centro de interpretación y espacio cultural del Parque del Fuerte, institución perteneciente al Ministerio de Cultura de Santa Fe.