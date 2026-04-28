Este lunes entró en vigencia la Ley N° 14.437, sancionada el pasado jueves por el Senado de la provincia de Santa Fe, y que modifica artículos del Código Procesal Laboral, fortalece el Observatorio de Comisiones Médicas y retoca artículos de la Ley N° 14.003 por el cual Santa Fe había adherido a la ley de ART.
Con fuerte respaldo empresario, el Ejecutivo de Santa Fe promulgó cambios al Código Procesal Laboral
Doce entidades firmaron la aprobación de la reforma y los ítems que contiene la iniciativa. Compromiso de revisar los efectos al cumplirse el primer semestre de vigencia.
En tanto, doce entidades empresariales respaldaron durante el fin de semana la sanción legislativa "destacando su impacto en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la previsibilidad para la actividad productiva". El documento tiene el respaldo de ADEESA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, Camarco -delegaciones de Santa Fe y de Rosario-, Carsfe, Coninagro, Corenosa, Federación Agraria Argentina, Fececo, Federación Gremial y Fisfe.
"El Consejo de las Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe celebra la aprobación de la reforma al Código Procesal Laboral, una decisión política importante que responde a una demanda concreta de los sectores productivos de la provincia" comienza la declaración.
"Se trata de una avance necesario para reducir distorsiones, mejorar la previsibilidad y construir un marco más razonable para quienes producen, invierten y generan empleo en Santa Fe", marca. "Esta reforma no solo aporta mayor equilibrio y seguridad jurídica, sino que también envía una señal clara: es posible escuchar, dialogar, y transformar normas que impactan de manera directa sobre la competitividad y el desarrollo provincial".
Por último, reconoce a los legisladores "por haber atendido esta necesidad y por acompañar una iniciativa relevante para el presente y el futuro productivo de la provincia".
Fisfe, en tanto, señaló que la reforma está orientada a mejorar el funcionamiento del sistema judicial laboral y reducir los elevados niveles de litigiosidad en la provincia.
"Desde la Federación señalamos que esta medida representa un avance significativo en una agenda que venimos impulsando activamente. Tal como hemos planteado en reiteradas oportunidades, el esquema vigente generaba sobrecostos relevantes para el sector productivo, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin traducirse en una mejor protección para los trabajadores".
Explica la entidad industrial que "la reforma sancionada incorpora herramientas clave para abordar estos problemas estructurales, entre ellas el fortalecimiento de instancias administrativas previas —como las comisiones médicas— y la introducción de criterios más adecuados en la determinación de honorarios profesionales, contribuyendo a un sistema más ágil, previsible y equilibrado".
Considera que "este avance es también resultado de un proceso sostenido de diálogo y trabajo conjunto con legisladores provinciales, en el cual FISFE acercó propuestas técnicas y evidencia para contribuir al diseño de una normativa más eficiente y alineada con experiencias exitosas de otras jurisdicciones. Valoramos especialmente los espacios de diálogo habilitados por diputados y senadores, que hicieron posible avanzar en esta reforma".
Por último, la entidad reafirmar el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la competitividad de la industria santafesina, en articulación con el sector público y en pos de un desarrollo productivo sostenible.
La ley promulgada consta de cuatro capítulos. El primero es la reforma a seis artículos de la vigente Ley N° 7945 que es el Código Procesal Laboral de la provincia.
La segunda parte apunta a fortalecer el Observatorio del sistema de Comisiones Médicas que había creado el artículo 18 de la Ley N° 14.003. Además, en ese artículo dispone la transparencia y acceso a la información. "El Observatorio promoverá la máxima transparencia y publicidad de la información que gestione, en formato accesible, conforme a la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Publicará, asimismo, las metodologías, definiciones, formatos de recolección, fecha de actualizaciones y fuentes de la información. Cualquier persona podrá solicitar acceso a información no publicada mediante un procedimiento ágil y expedito", marca el texto.
El tercer capítulo de la norma son modificaciones a la vigente Ley N° 14.003 por la cual Santa Fe se adhirió a la norma nacional N° 27348 sobre el sistema de ART.
En la última parte, en disposiciones transitorias, se establecen disposiciones sobre la entrada en vigencia de algunas de las normas.
Corte Suprema de Justicia
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene dudas sobre los efectos de la reforma y se lo hicieron saber a los legisladores en la reunión realizada el pasado jueves, horas antes de la sanción por parte del Senado.
Como viene informando El Litoral, más allá de las miradas diferentes, el compromiso es revisar tras un semestre, los alcances de la aplicación y los efectos en la litigiosidad.
Ministros del tribunal insistieron en proponer un mayor número de jueces en el fuero laboral y no peritos, para bajar la litigiosidad. Es más, algunos ministros pretenden avanzar con la oralidad en los juicios laborales, algo similar a lo que puso en vigencia la provincia de Córdoba.
La ley crea un cuerpo especial de peritos oficiales que actúen directamente sobre las causas. La Corte opinó prefería que los casos sigan siendo atendidos por los peritos elegidos por sorteo de la lista, quedando los oficiales como auditores.
Anses
El Poder Ejecutivo también promulgó la Ley N° 14.438 que aprobó el convenio marco de cooperación, celebrado el 7 de abril, entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El convenio en sí está integrado al expediente que dio origen a la norma.