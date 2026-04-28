Semana clave

Farías puso el foco en el Congreso y reclamó por los fondos que Nación adeuda a Santa Fe

En la previa de una semana legislativa de alta tensión, el diputado nacional Pablo Farías reclamó respuestas concretas del Gobierno nacional por la falta de transferencias a Santa Fe, la crisis del transporte y el impacto sobre servicios esenciales. Las definiciones las brindó durante su presencia en una actividad organizada por el Centro de Estudios DEMOS.