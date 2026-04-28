La agenda política nacional entra en una semana determinante con la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, un momento que, según Pablo Farías, debería servir para dar respuestas concretas a las provincias. En ese contexto, el diputado nacional volvió a poner el foco en la falta de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado nacional.
Farías puso el foco en el Congreso y reclamó por los fondos que Nación adeuda a Santa Fe
En la previa de una semana legislativa de alta tensión, el diputado nacional Pablo Farías reclamó respuestas concretas del Gobierno nacional por la falta de transferencias a Santa Fe, la crisis del transporte y el impacto sobre servicios esenciales. Las definiciones las brindó durante su presencia en una actividad organizada por el Centro de Estudios DEMOS.
Durante su participación en una actividad institucional en la ciudad, Farías planteó que existe una creciente preocupación entre los legisladores del interior por el recorte o demora en las transferencias, una situación que, aseguró, impacta de manera directa en áreas sensibles para Santa Fe.
“El problema es que no hay claridad sobre qué va a hacer el Gobierno”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el informe que debe presentar el jefe de Gabinete debería responder a miles de preguntas formuladas por los diputados, muchas de ellas vinculadas a recursos que no están llegando a las provincias.
El transporte, en el centro de la preocupación
Uno de los ejes más críticos que mencionó el legislador es el transporte público, un sistema que, según advirtió, atraviesa una situación cada vez más compleja. La combinación de aumentos en los costos y la falta de subsidios nacionales agrava el escenario en las ciudades del interior.
Farías señaló que la desigualdad en la distribución de recursos respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires se vuelve más evidente en este contexto. “Estamos frente a una situación donde las provincias reciben menos y eso termina trasladándose al usuario”, explicó.
El diputado insistió en que, sin una recomposición de los subsidios, el sistema no se sostiene y el impacto recae directamente en el bolsillo de los ciudadanos. En ese marco, advirtió que los aumentos en las tarifas son una consecuencia inevitable si no hay cambios en la política nacional.
Reclamos que llegan al Congreso
Más allá del transporte, Farías enumeró otras áreas donde, según afirmó, se registran incumplimientos por parte del Gobierno nacional. Entre ellas mencionó la educación pública, el sistema de salud y la asistencia a personas con discapacidad.
En todos los casos, sostuvo que se trata de obligaciones legales que el Estado nacional debe cumplir y que hoy no están siendo garantizadas. “No es una discusión política, son recursos que corresponden por ley”, subrayó.
El legislador también expresó su preocupación por el clima en el Congreso y la posibilidad de que la presentación de Manuel Adorni no permita un debate profundo. En ese sentido, advirtió que sería una oportunidad perdida si no se obtienen respuestas concretas.
En paralelo, Farías consideró que la situación actual refleja una relación “caprichosa” entre Nación y las provincias, donde las decisiones se toman sin contemplar el impacto territorial. Para el diputado, este esquema no solo genera tensiones políticas, sino también consecuencias directas en la vida cotidiana.
La expectativa ahora está puesta en lo que ocurra en el Congreso en los próximos días. Para los representantes del interior, la prioridad es clara: que se restituyan los recursos y se garantice el funcionamiento de servicios esenciales.